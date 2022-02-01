فوائد بالجملة لـ الفازلين على الجلد وتحذير من استخدام خاطئ

القاهرة - سمر حسين - صحة

الفازلين من المرطبات المهمة سواء للرجال أو النساء، وكذلك من المنتجات التي تتميز بأنها سعرها مناسب للجميع، كما أنها تحتوي على فوائد عديدة.

الدكتورة إيمان سند استشاري أمراض الجلدية شرحت لـ«هن»، فوائد وأضرار الفازلين وما هي استخداماته فيما يلي بالتفاصيل.

ما هو الفازلين؟

أوضحت استشاري أمراض الجلدية أن الفازلين عبارة عن مادة طبية وهي «بيترولاتوم» التي تعد أساسية في الكثير من المستحضرات الطبية: «بتحافظ على رطوبة الجلد لأن لما بندهن بيها بتعمل حاجزعلى سطح الجلد وبتمنع نفاذ الميه اللي موجودة داخل خلايا الجلد لسطح الخارجي»، مشيرة إلى أن بعض المرطبات الأخرى تمنع فقد المياه إلا أنها أيضا تمتص المياه على السطح الخارجي عكس مادة بترولاتوم.

فوائد الفازلين

يستخدم الفازلين كنوع من ترطيب الجلد، وخاصة أنه لا يسبب أي نوع من أنواع الحساسية، كما يمكن استعماله لعلاج جفاف البشرة، بحسب قول «إيمان».

كما يمكن استخدام الفازلين في مناطق كثيرة من الجسم مثل القدم والكوع والكف والركب، كما أنه مفيد أيضا لعلاج التهابات الأطفال من الحفاضة.

استشاري أمراض الجلدية تتحدث عن أضرار الفازلين

ذكرت «إيمان»، أن من مشاكل الفازلين أنه يحتوي على عنصر واحد للترطيب ويفقد عناصر أخرى مهمة، مثل أنه لا يعمل على امتصاص المياه الموجودة بالسطح الخارجي حول الجلد.

كما أن الفازلين يعد مرطب ضعيف وليس قويا في بعض الحالات التي تعاني من مشكلات كبيرة، ومن عيوبه أيضا أنه دهني من حيث ملمسه، ما يجعل البعض لا يستطيعون وضعه طوال اليوم، بحسب استشاري أمراض الجلدية.

وحذرت «إيمان» من استخدام الفازلين لمدة طويلة على البشرة كونه ربما يؤدي إلى انسداد مسامها وتكوين بثور بيضاء وسوداء وحب الشباب، ولكن يمكن استخدامه بحرص.