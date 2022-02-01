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محاذير طبية من مخاطر الزيوت المهدرجة على الصحة.. تضر بالقلب

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القاهرة - سمر حسين - صحة

زيوت نباتية مهدرجة

الدهون بشكل عام والزيوت المهدرجة بشكل خاص، أصبحت أحد المكونات الأساسية في أغلب الأطعمة والأغذية، وتتجه الكثير من الشركات لاستعمال الزيوت النباتية المهدرجة نظرا لانخفاض سعرها، وبقائها لفترة طويلة جيدة الصلاحية، دون الالتفات إلى آثارها السلبية على الصحة، ويقدم «هن» أبرزها وفقا للموقع الطبي «healthline».

أضرار استعمال الزيوت النباتية المهدرجة

عدم التحكم في سكر الدم

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أكدت الكثير من الدراسات والأبحاث أن الزيوت النباتية المهدرجة، الإكثار منها يؤدي لفقدان التحكم في مستويات السكر في الدم، إذ تجعل الجسم يدخل في حالة ضعف وعدم قدرة على استخدام الأنسولين، الهرمون المسؤول عن تنظيم السكر في الدم.

خطر على صحة القلب

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وجد أن الزيوت النباتية المهدرجة أحد العوامل الأكثر خطورة على صحة وسلامة القلب، إذ تؤدي لرفع مستويات الكولسترول الضار في الجسم، مما ينتج عنه سكتات دماغية وجلطات قلبية مفاجئة.

صعوبة فقدان الوزن

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الأشخاص الذين يكثرون من تناول الوجبات السريعة المحتوية على زيوت نباتية مهدرجة، يجدون صعوبة بالغة في فقدان الوزن، إذ تخزن هذه الدهون الصعبة في منطقة البطن والأرداف، وتؤدي لانخفاض مستويات الحرق في الجسم.

الأطعمة المحتوية على زيوت نباتية مهدرجة

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أغلب الوجبات السريعة والمغلفة تحتوي على زيوت نباتية مهدرجة، ومن أبرزها الأطعمة المقلية ومقرمشات البطاطس، وبعض الحلوى المغلفة، جميعها مأكولات يُعتمد فيها على الزيوت النباتية كمكون أساسي لإكسابه فترة صلاحية طويلة المدى.

الزيوت النباتية المهدرجة

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الزيوت النباتية المهدرجة لم تكن شائعة حتى بدايات القرن العشرين، لكن بعد ذلك توفرت تقنيات جعلت من السهولة الحصول عليها، حيث تُستخلص من النباتات من خلال استعمال مطحنة خاصة بالزيوت أو مذيب كيميائي، ويكمن الضرر في محاولة تغييرها كيمائيا من خلال إضافة بعض المواد.

جمال شعبان يوضح خطورة استعمال الزيوت المهدرجة

حذر عميد معهد القلب السابق الدكتور جمال شعبان من استعمال الزيوت المهدرجة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: «مفيش حاجة اسمها زيت نباتي مهدرج صحي، ده كله وباء ومرض ولا يصح علميا الترويج له، من الآخر كل زيت نباتي مهدرج لو لمس النار بيتحول إلى سمن صناعي ضار مليء بالأخطار».

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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