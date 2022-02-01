الامارات | علامات مبكرة لسرطان الكلى.. 5 إشارات «يقولها» الجسم لاتهملها

شكرا لقرائتكم خبر عن علامات مبكرة لسرطان الكلى.. 5 إشارات «يقولها» الجسم لاتهملها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتبر مرض سرطان الكلى أحد اكثر أنواع السرطانات خطورة و سابع أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في المملكة المتحدة، ولكن لحسن الحظ يمكن النجاة منه إذا تم علاجه مبكرًا.

وكشف استبيان المرضى لعام 2021 الخاص بسرطان الكلى في المملكة المتحدة أن أكثر من ربع المرضى يتم تشخيصهم بشكل خاطئ، مما يؤدي إلى تأخيرات محتملة في العلاج والتي يمكن أن تؤثر بشدة على معدل النجاة والبقاء على قيد الحياة.

أعراض غامضة لسرطان الكلى

تقول الدكتورة ناتالي تشارنلي أخصائية الأورام في مستشفى رويال بريستون ومستشارة سرطان الكلى بالمملكة المتحدة لمعرفة انه «يمكن أن تكون أعراض سرطان الكلى غامضة ويمكن أن تعزى بسهولة إلى مشاكل أخرى أقل خطورة مثل آلام أسفل الظهر والتهابات البول المزمنة أو حتى الإجهاد التعب». بحسب«express».

علامات مبكرة لسرطان الكلى

من الضروري معرفة الأعراض المبكرة و الكشف المبكر للمساعدة على تجنب الأعراض الخطيرة التي تظهر في المراحل المتقدمة من المرض و فيما يلي العلامات الخمس المبكرة لسرطان الكلى:

تغييرات في البول

تغير لون البول هو أحد أكثر الأعراض شيوعاً لدى مرضى سرطان الكلى حيث ينصح بالتوجه إلى الطبيب حال ملاحظة أي تغيير في لون البول أو وجود دم. تنصح الدكتورة نتالي بزيارة الطبيب في كل الأحوال لاستبعاد الأسباب الخطيرة و تقول «على الرغم من أنه من غير المحتمل أن تكون علامة على الإصابة بالسرطان، فلا يزال يتعين عليك مراجعة طبيبك لمزيد من الاختبارات لاستبعاد السرطان والأسباب الخطيرة الأخرى.»

ألم الظهر

يعاني الكثير من الأشخاص من آلام الظهر ولكن قد يكون استمرار آلام أسفل الظهر أو الألم في الجانب بين الضلوع وعظم الورك علامة على الإصابة بسرطان الكلى حيث أكدت الدكتورة ناتالي من ضرورة مراجعة الطبيب: «نظرًا لأن آلام الظهر هي أحد الأعراض التي لا يربطها الأشخاص غالبًا بسرطان الكلى، فيمكن في بعض الأحيان التغاضي عنها.«ومع ذلك، إذا كان الألم في ظهرك أو جانبك ثابتًا ولا يبدو أنه يزول، فمن الجيد البحث عن رأي الطبيب للتأكد من استبعاد أي شيء أساسي، وأنك تُعالج بشكل صحيح لتجنب انها تزداد سوءا».

تحاليل الدم

يمكن أن تكون اضطرابات الدم مثل فقر الدم (انخفاض تعداد الدم الأحمر) أو كثرة الحمر (ارتفاع تعداد الدم الأحمر) علامة على الإصابة بسرطان الكلى. وأوضحت الدكتورة ناتالي:" تعمل الكلى كإشارة لجسمك لتكوين خلايا الدم الحمراء، لذلك إذا كان هناك ورم ينمو، أو إذا كان السرطان موجودًا، فإن هذه الإشارات تتداخل، مما يؤدي إلى فقر الدم، وفي حين أن فقر الدم يمكن أن يكون علامة على الإصابة بسرطان الكلى، فإنه يمكن أن يكون أيضًا نتيجة عدم وجود كمية حديد كافية في نظامك الغذائي».

التعب والإرهاق المستمر

الشعور بالتعب والضعف هو أحد الآثار الجانبية الشائعة لسرطان الكلى، وقد يشمل ذلك الضعف العام أو الشعور بالثقل أو صعوبة التركيز أو انخفاض الاهتمام بالمهام المعتادة و يتم غالباً معالجة هذه الأعراض بالمكملات الغذائية إن لم تكن مؤشراَ لمرض معين.

فقدان الشهية

يمكن أن يرتبط فقدان الشهية المفاجئ بسرطان الكلى في بعض الأحيان و لكن من المهم أن تضع في اعتبارك أن عدم الاهتمام بتناول الطعام يمكن أن يساهم أيضًا في فقدان الوزن غير المقصود، وهو عرض آخر من أعراض المرض.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news