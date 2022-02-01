الامارات | «الناشرين الإماراتيين» تشارك بإصدارات 22 دار نشر في «القاهرة للكتاب»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الناشرين الإماراتيين» تشارك بإصدارات 22 دار نشر في «القاهرة للكتاب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك جمعية الناشرين الإماراتيين في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يستمر حتى 6 فبراير، وتمثل فيه الجمعية الكتاب الإماراتي وتعرض في جناحها عبر مشروع «منصة» إصدارات من 22 دار نشر إماراتية تشتمل على 275 عنواناً متنوّعة في موضوعاتها وحقولها، وبإجمالي 2415 كتاباً تعكس ثراء المشهد الثقافي والإبداعي في الإمارات ومدى تطور إنتاج دور النشر في الدولة.واستقبل جناح الجمعية في معرض القاهرة الدولي للكتاب الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، التي أشادت بدور الجمعية في نقل الكتاب الإماراتي إلى القراء في كل مكان، واطلعت على الإصدارات المعروضة من خلال مشروع «منصة».

وزار ناشرون وأصحاب مؤسسات نشر إضافة إلى كتّاب وفنانين من مختلف الجنسيات جناح الجمعية، واستمعوا إلى شرح حول مشروع «منصة» الذي أطلقته الجمعية في عام 2019 كتجربة فريدة ومبتكرة تهدف إلى تأمين ودعم مشاركة دور النشر الإماراتية الناشئة وعرض إصداراتها في معارض الكتاب الدولية إلى أن تتمكن من المشاركة بأجنحة خاصة بها في المستقبل.

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