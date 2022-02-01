الامارات | شاعرة إماراتية تفاجئ ركاب «مترو دبي» بأداء شعري مميز

شكرا لقرائتكم خبر عن شاعرة إماراتية تفاجئ ركاب «مترو دبي» بأداء شعري مميز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت مؤسسة الإمارات للآداب، في إطار استعداداتها لدورة مهرجان طيران الإمارات للآداب الـ14، أحد أبرز المهرجانات الأدبية العالمية، مقطع فيديو قصيراً يقدم المبدعين الإماراتيين والمقيمين في الإمارات وهم يتوافدون إلى عرس الثقافة الكبير.

ويُظهر مقطع الفيديو «قصائد تتهادى» كلاً من الشاعرة الإماراتية الدكتورة عفراء عتيق، وهي تفاجئ ركاب مترو دبي بأداء شعري مميز، والشاعرة دانابيل جوتيريز تلقي أبياتاً من قصائدها الآسرة في «عين دبي»، والمغني الإماراتي أرقم العبري على متن العبرة يعزف على الغيتار؛ حيث يشق طريقه عبر الخور إلى مقر مهرجان طيران الإمارات الجديد في فنادق الحبتور سيتي.

ويتطلع هؤلاء الشعراء والكثيرون غيرهم للمشاركة في الدورة المقبلة لمهرجان طيران الإمارات للآداب، من 3 إلى 13 فبراير 2022.

كما سيقدم كل من، الدكتورة عفراء عتيق، وكارلوس أندريس غوميز عرضاً استثنائياً بلغات عدة وأساليب إبداعية متنوعة، بالتعاون مع الموسيقي المبدع، برنت شاتلوورث، للاحتفاء بقوة الكلمة وقدرتها على تجاوز الانقسامات والحدود وتعزيز قيم التسامح واستيعاب الآخر، في جلسة في إكسبو 2020 دبي، يوم الاثنين الموافق 7 فبراير.

ويشارك كل من دانابيل جوتيريز، ومارك فيدس، وعمر صباغ، وساشا أختار، في جلسة بعنوان «الشيء ذو الريش»، للاحتفاء شعراً بموضوع المهرجان لهذا العام، إذ سيقرأ الشعراء الأربعة قصائدهم المستوحاة من موضوع دورة عام 2022 «هاهي تشرق الشمس»، وسيناقشون أعمالهم وأعمال الشعراء الآخرين التي تبث الأمل وتلهم الجماهير.

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