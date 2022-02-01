الامارات | الصغار على خطى الأجداد في الصيد بالصقور

شكرا لقرائتكم خبر عن الصغار على خطى الأجداد في الصيد بالصقور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي، بإقامة أشواط الناشئين التي قدمت أروع المستويات لأجيال المستقبل، من الصقارين الصغار الذين يسيرون على خطى الأجداد والآباء في التمسك بالإرث الشعبي وتعلم مهاراته والسعي للتفوق فيه.

وأقامت اللجنة المنظمة ثمانية أشواط للناشئين، وهي التي كان من المقرر أن تقام في بطولة فزاع للصيد بالصقور، قبل أن تقرر اللجنة وضعها ضمن الجدول الزمني لبطولة فخر الأجيال، بسبب الأحوال وقتها.

وعلى صعيد النتائج، شهد شوط رئيس «جير تبع فرخ»، فوز حمدان خليفة المرر بالطير «010» بزمن 18.011 ثانية، يليه حمد راشد الكندي بالطير «غنتوت» بـ18.463 ثانية، ثم حمدان خليفة المرر بالطير «كيه 18» بـ18.556 ثانية.

وفي شوط رئيس «تبع جرناس»، حصل أحمد خليفة العميمي على المركز الأول بالطير «رداد» بزمن 19.933 ثانية، يليه ثانياً سهيل خليفة الكتبي بالطير «دي كيه» بـ20.091 ثانية، وثالثاً عفراء سالم الكتبي بالطير «202» بـ20.304 ثانية.

وفي شوط رئيس «جير تبع جرناس»، كسب خالد مروان الكندي المركز الأول بالطير «تي بيه 1147» بزمن 18.271 ثانية، يليه خالد مروان الكندي بالطير «الواري» بـ18.461 ثانية، ثم حمدان خليفة المرر بالطير «مدريد 137» بـ18.515 ثانية.

وفي شوط النقدي الأول «تبع فرخ»، حقق ماجد سالم الكتبي المركز الأول بالطير «النشمي» بزمن 20.225 ثانية، يليه علي راشد المزروعي بالطير «21» بـ20.435 ثانية، ثم محمد عيسى خرباش بالطير «إس تي 40» بـ20.449 ثانية.

وفي شوط النقدي الثاني «جير تبع فرخ»، حقق مضحى راشد المنصوري المركز الأول بالطير «شجاع» بزمن 19.352 ثانية، يليه حمدان عيسى خرباش بالطير «مطفوق» بـ19.532 ثانية، ثم أحمد جابر الكندي بالطير «سينتوريون» بـ19.573 ثانية.

وفي شوط النقدي الأول «جير تبع جرناس»، حقق المركز الأول بخيت محمد النعيمي بالطير «كفو» بزمن 20.125 ثانية، يليه مضحى راشد المنصوري بالطير «عجرم» بـ20.313 ثانية، ثم ماجد سالم الكتبي بالطير «شداد» بـ20.518 ثانية.

وفي شوط النقدي الثاني «جير تبع جرناس»، كسب ماجد سالم الكتبي المركز الأول بالطير «الشامخ» بزمن 18.984 ثانية، يليه مضحى راشد المنصوري بالطير «مشاكل» بـ19.167 ثانية، ثم علي سلطان المزروعي بالطير «المشرف» بـ19.321 ثانية.

• «حمدان للتراث» ينظم بطولة «فخر الأجيال» للناشئين بدبي.

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