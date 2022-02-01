الزيوت العطرية ليست مناسبة للأطفال الصغار

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال الدكتور أولريش فيجلر إن الزيوت العطرية، التي تُستخدم بغرض مواجهة نزلات البرد، مثل الكافور والأوكالبتوس والمنثول ليست مناسبة للرضع والأطفال الصغار حتى عمر سنتين.

وعلل طبيب الأطفال الألماني ذلك بأن الزيوت العطرية قد تؤدي إلى تقلصات في الحنجرة واضطرابات في التنفس لدى الأطفال الصغار.

وكعنصر من مكونات المراهم أو المحاليل القابلة للاستنشاق، يمكن أن تؤدي الزيوت العطرية أيضا إلى احمرار الجلد والفم وآلام البطن والغثيان والقيء والإرهاق والأرق والرعشة وحتى اضطرابات الحركة.

وشدد فيجلر على ضرورة الاحتفاظ بالزيوت العطرية بعيدا عن متناول الأطفال؛ نظرا لأن تناول هذه الزيوت يرفع خطر إصابة الطفل بتسمم، وحدوث تلف بالجهاز العصبي المركزي والكلى.

وفي حال حدوث ذلك، ينبغي الاتصال بمركز مطافحة السموم على وجه السرعة؛ نظرا لأن هذه الزيوت شديدة السُمية.