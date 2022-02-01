فاكهة سحرية لمرضى القلب والسرطان.. واظب على تناولها

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر المشمش من الفواكه اللذيذة التي يمكن تناولها طازجة أو مجففة، وذات قيمة غذائية العالية وله العديد من الفوائد الصحية، فهو يحتوي على الألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن ضرورية للجسم، ويزرع في كثير من دول العالم.

فوائد المشمش الصحية

مصدر وفير لفيتامين (أ) هو مهم جدا لصحة العينين، ويساعد الجسم على تكوين الأصباغ التي يحتاجها لكي تعمل شبكية العين بشكل صحيح، فبدونها يكون الناس عرضة للإصابة بالعمى الليلي، ويلعب أيضا دورا مهما في الحفاظ على جهاز المناعة من خلال تأثيره المضاد للالتهابات، وفق موقع food.ndtv.

غني بالألياف

سواء أكلته مجففا أو طازجا فهو مصدر غني بالألياف الغذائية، ونظرا لوجود «الريتينول» فيه وهو قابل للذوبان في الدهون وبالتالي يذوب في الجسم بسهولة، ما يؤدي إلى عملية الهضم سليمة، ويحمي الجسم من مشاكل الجهاز الهضمي عن طريق تنظيف الأمعاء بانتظام.

جيد للقلب

نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، فهي تساعد على تقليل الكوليسترول السيئ في الجسم وبالتالي حماية القلب، وفي نفس الوقت يزيد من نسبة الكولسترول الجيد، بالإضافة إلى أن محتوى البوتاسيوم في الفاكهة يحافظ على عمل عضلات القلب في انتظام، كل ما عليك هو تناول حبة أو اثنتين من المشمش كل يوم.

غني بمضادات الأكسدة

يعتبر المشمش الناضج من المصادر طبيعية الغنية بمضادات الأكسدة، فهو يساعد الجسم على التخلص من سموم الجسم.

يقي من فقر الدم

يحتوي المشمش على نسبه عالية من الحديد، ما يقي الجسم من فقر الدم.

جيد للبشرة

مضادات الأكسدة الموجودة في المشمش تبطئ من عملية الشيخوخة، ويحتوي على من مزيج فيتامين سي و(أ).

مناسب للنظام الغذائي

تعمل الألياف الغذائية الموجودة فيه على تحسين الجهاز الهضمي، ما يساعد في زيادة التمثيل الغذائي، وينصح بتناول القليل منه كوجبة خفيفة عند الشعور بالجوع، خاصة إذا كنت تتبع نظاما غذائيا.

يقوي العظام

المشمش يحتوي على الكثير من الكالسيوم الضروري للعظام والأسنان، ولكن بدون وجود كمية كافية من البوتاسيوم في الجسم، لا يتم امتصاص الكالسيوم والتخلص منه بشكل موحد، ولكن المشمش به كلاهما.

أهمية المشمش في محاربة السرطان

توضح الدكتورة آمال فتحي، استشاري أمراض الروماتيزم والمفاصل والتغذية العلاجية لـ«هن»، أن المشمش من الفواكه المفيدة للصحة، فهو يحتوي على نسبة عالية من مادة «البيتا كاروتين»، التي تمنع تطور أمراض القلب والسرطان، وفيتامين (أ) المهم للمناعة، ويحتوي أيضا على نسبة عالية من الحديد.