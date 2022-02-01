الأبراج بتعبر عن كرهها إزاي؟.. الأسد لسانه طويل والميزان هيشوف غيرك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

المشاعر الإنسانية عبارة عن خليط بين الحب والكراهية وغيرها من المشاعر الأخرى، التي يظهر بعضها حينما يتعرض الشخص لموقف معين، لكن الاختلاف يكمن في ردود الأفعال، وتقدم هن خلال التقرير التالي رد فعل كل شخص حسب برجه الفلكي حينما يصادف شخص يكرهه وطريقته في التعبير عن ذلك وفقا للموقع الهندي «timesofindia».

الحمل

برج الحمل من الأبراج النارية، التي تعبر عن كرهها للشخص من خلال محاولة تجنبه، أو التحدث معه بنبرة مختلفة عن المعتاد.

الثور

الثور من الأبراج الترابية التي تعبر عن كرهها من خلال التجاهل التام، فهم لا يقوون على التعبير بشكل صريح بسبب شخصيتهم العاطفية.

الجوزاء

الجوزاء من الأبراج الهوائية، ويتميز مواليد هذا البرج بقوة الشخصية التي تسمح لهم بالمواجهة والتعبير عن كرههم للطرف الآخر بشكل واضح وصريح.

السرطان

السرطان من الأبراج المائية، وستجدهم لا يتفاعلون إطلاقا خلال تواجدهم بالقرب من شخص يكرهونه، فيكون شغلهم الشاغل التركيز ومحاولة السيطرة على ردود أفعالهم.

العذراء

برج العذراء من الأبراج الترابية، التي تتصف بالتكبر ويعبرون عن انزعاجهم وكرههم للآخر من خلال التجاهل التام أنت لست مرئيا.

الأسد

الأسد من الأبراج النارية المسيطرة ذات الشخصية القوية، ويمكن القول إن لسانهم سليط بعض الشيء، ولا يستطيعون السيطرة على انفعالاتهم ويعبرون عن غضبهم تجاه الشخص غير المحبوب بالنسبة إليهم بطريقة بشعة.

برج الميزان

الميزان من الأبراج الهوائية التي تتمتع بالثقة العالية بالنفس، وبمجرد أن يضعوا أحد الأشخاص في القائمة السوداء، يستبدلوه بآخر على الفور.

العقرب

العقرب من الأبراج المائية، ومواليد هذا البرج يواجهون الأشخاص الذين يكرهونهم بكل صدق أو وحشية، ثم يغادرون المكان.

القوس

القوس من الأبراج النارية التي تبتعد تماما عن المحيط بمجرد تواجد شخص لا تجمعهم علاقة جيدة ببعضهم البعض.

الجدي

من الأبراج الترابية، التي تعبر عن غضبها بهدوء وبابتسامة مغلفة بالبرود.

الدلو

الدلو من الأبراج الهوائية التي تعبر عن كرهها من خلال تعبير الوجه، دون الحاجة للحديث.

برج الحوت

الحوت من الأبراج المائية، ولديه قدرة على التلاعب مع الآخرين فحتى لو كان يكره الشخص الذي أمامه يبين له مشاعر عكس ذلك.