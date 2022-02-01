موضة ألوان شعر 2022.. أزرق وبينك ورمادي «اتهوري واصبغيه»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الشعر تاج المرأة وتحرص أغلب السيدات على عمل نيولوك من حين لآخر، وأول ما يفعلنه الاتجاه لقص الشعر أو صبغه لإحداث تغيير قوي وملحوظ، ومع بداية عام 2022 اختلفت ألوان الصبغات بعض الشيء، فمنها ما يلائم الشخصيات الجريئة التي تفضل الخروج عن المألوف، وتقدم «هن» خلال التقرير التالي اتجاهات لون الشعر المسيطرة في العام الجاري وفقا للموقع الأمريكي المهتم بجمال المرأة «bebeautiful».

البني النحاسي

اللون البني المائل للون النحاسي من أكثر الألوان الشائعة هذا العام، ويناسب صاحبات البشرة السمراء حيث يمنحهن مظهرا مشرقا وحيويا.

الأشقر الرملي

تخشى الكثيرات من اللون الأشقر، لكن درجة الأشقر الرملي قد تكون خيارا مناسبا، فهو مزيج رائع من تدرجات اللون الأشقر والبيج المناسب لصاحبات البشرة البيضاء.

الأزرق

الأزرق من ألوان الشعر الجريئة وهو يناسب السيدات اللواتي يبحث دائما عن الأشياء غير المألوفة، ويمكن تطبيق هذا اللون مع خصل من الرمادي لإطلالة أكثر جاذبية وجمال.

اتجاهات ألوان الشعر لعام 2022

البندقي

اللون البندقي أو النوتيلا كما يطلق عليه البعض، رائج للغاية في عام 2022، وهو مناسب للسمراوات وصاحبات البشرة الخمرية، ويمنح المظهر إطلالة أكثر شبابا وحيوية.

الرمادي

قد يبدو لون الشعر الرمادي غريبا بعض الشيء لكنه رائج، وبدلا من صبغ الشعر الأبيض بالكامل يمكنك صبغ خصلات من الشعر باللون الأسود، للحصول على الإطلالة المطلوبة.

الجريج

هذه الدرجة من اللون بين الرمادي والبيج، ويمكن اعتماد اللون في أطراف الشعر، وتفضل هذا الأسلوب الكثيرات من السيدات في الآونة الأخيرة.

بني روز

هذا اللون عبارة عن بني قريبة للون الوردي، لكنه يحتاج للمزيد من الرعاية ولا يتماشى مع درجات البشرة المختلفة، فهو يناسب البشرة الفاتحة أكثر.