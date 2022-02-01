بتناول هذه الأطعمة الـ 8 يمكنك منع الشخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الشخير هو الصوت الذي يصدره النائم نتيجة لضيق في ممرات التنفس، ونعلم جميعا أن الإصابة بالحساسية والجيوب الأنفية من العوامل المسببة للشخير، لذا من الضروري تحديد السبب الدقيق للمشكلة لمعالجتها بشكل فعال.

ومهما كان السبب، فهناك بعض الأطعمة التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي للمساعدة في التوقف عن الشخير، نرصدها لكم وفقا لموقع "food.ndtv".

- العسل:

هو مضاد قوي للميكروبات، وغالبًا ما يستخدم لعلاج الالتهابات الشائعة مثل نزلات البرد، إذ يعمل على فتح مجرى الأنف، ما يسمح للهواء بالمرور بحرية.

- النعناع:

هذه الورقة العشبية مليئة بخصائص مضادة للتشنج تقلل التورم داخل الأنف والحلق، ما يساهم في منع الشخير، ويمكنك أيضا شرب شاي النعناع قبل النوم أو استنشق بخار الماء المغلي مع أوراقه.

- الثوم:

يمتلك الثوم بعض الخصائص المضادة للالتهابات، هذا هو السبب في أن كثيرين يستهلكون الثوم النيء ليلًا للقضاء على الشخير.

- حليب الكركم:

يلعب الكركم دورًا كبيرًا في منع التهاب أنسجة الأنف والحلق، لذا يوصي بإضافة ملعقة صغيرة من الكركم إلى الحليب المغلي، وتناوله دافئًا قبل أن الذهاب للفراش.

- الأسماك:

بفضل احتوائه على نسبة عالية من البروتين والأحماض الدهنية مثل أوميجا 3، ما يساهم في مكافحة إنتاج البلغم الذي يسد مجرى الأنف ويسبب الشخير.

- البصل:

غني بمضادات الأكسدة ، التي تقاوم البكتيريا المسببة للعدوى، ما يحافظ على الأنف والحنجرة خالية من الاحتقان.

- حليب الصويا:

عليك استبدال حليب الأبقار بحليب الصويا، للمساعدة في التخلص من الشخير، لما يحتويه حليب الأبقار من بروتين (اللاكتوز) والذي يسبب الحساسية لبعض الأشخاص ويعزز احتقان الأنف وتضخم الممرات الأنفية، ما يمنع مرور الهواء بشكل جيد.

- الشاي:

يساعدك كوب الشاي الدافئ على الاسترخاء بينما يعمل على فتح الأنف والحلق، لكن احذر الإفراط في استهلاكه ليلا، لأن الكافيين الموجود فيه يضر بنومك.

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