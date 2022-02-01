ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت البليلة قبل النوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

البليلة من الأطعمة المحببة لدى الكثير من الأشخاص خصوصا في فصل الشتاء والطقس البارد، نظرا لمذاقها اللذيذ، فضلا عن أن تناولها قبل النوم يمد الجسم بالكثير من الفوائد الصحية التي نقدمها لكم في التقرير التالي، وفق ما أورد موقع "world today news".

- تقوية جهاز المناعة

تساعد البليلة في تقوية جهاز المناعة، والوقاية من العديد من الأمراض، وتقوية خلايا الدم البيضاء.

- تقوية العضلات

أيضا تحسن البليلة عمل الجهاز الهضمي والقولون وتدعم بناء وتقوية العضلات والعظام، ما يجعل الإنسان أكثر صحة.

- تساعد في علاج العديد من المشاكل الصحية

بالإضافة إلى إنها خفيفة على المعدة والأمعاء ولا تسبب أي مشاكل فيها، تجعل الشخص يشعر براحة أكبر ويتخلص من الحموضة ومشاكل الأمعاء.

كما تساعد في علاج العديد من مشاكل الجهاز الهضمي وخاصة الإمساك والحموضة، وأيضا المساهمة في علاج العديد من الأمراض الأخرى لاحتوائها على أهم العناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على الصحة والنشاط وهي، البروتينات والنشويات والفيتامينات والمعادن والألياف وغيرها.

- تساعد على الوقاية من السرطان

ومنها سرطان القولون، وتحد من فرص الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وتساعد على نمو جسم الأطفال والحد من اضطرابات المزاج ومشاعر الاكتئاب والضيق.

موعد تناولها

يجب تناول البليلة قبل النوم يجب أن يكون قبل نصف ساعة على الأقل من موعد النوم العادي لتجنب حرقة المعدة.

وينصح بعدم إضافة الكثير من السكر والمكسرات مع البليلة لمن يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

اقرأ أيضا: فوائد لا تتوقعها.. هذا ما يحدث لجسمك عندما تتناول نخاع العظم