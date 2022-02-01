تأثير الأبراج على البنات في بداية الشهر الجديد: طاقة من الحب والمعجزات

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ساعات قليلة ويبدأ شهر جديد من عام 2022، وهو فبراير الموافق غدا الثلاثاء، ويولد القمر الجديد «هلال شهر رجب»، في تمام الساعة 7:46، صباحا بتوقت مصر و5:46 صباحا بتوقيت جرينتش، وذلك عند درجة 12 من برج الدلو وفقا لوصف عبير فؤاد خبيرة الأبراج.

تأثيرات القمر الجديد على الناس

وشرحت عبير فؤاد عبر «هن»، تأثيرات القمر الجديد على البنات والناس بشكل عام، مؤكدة أنه سينشر طاقة من الحب والقلق، موضحة أن القمر الجديد متنافر مع أورانوس أي كوكب التغيير والثورات، بحسب وصفها.

خبيرة الأبراج: القمر الجديد ينشر طاقة من الحب والقلق والعصبية

وأشارت خبيرة الأبراج إلى أنه قد ينتج عن ذلك طاقة عامة من القلق والعصبية والانفعال والتمرد وردود أفعال غير متوقعة، وهذا الوضع الفلكي ربما يزيد من احتمال حدوث حوادث أو انفجارات أو احتجاج خاصة أن كوكب عطارد متراجع.

ونصحت عبير فؤاد: «في هذا الوقت أن يتكيف الشخص مع التغيير وأن يكون أكثر مرونة وكذلك أكثر وعيا واستعدادا للتفتح مع ذلك».

وأشارت خبيرة الأبراج إلى أنه رغم كل هذه التأثيرات فإن هناك تناغمًا بين كوكب فينوس وكوكب أورانوس، وهذا التناغم سينتج عنه نشر طاقة حب وميل للرومانسية الأمر الذي يؤدي إلى التخفيف كثيرا من الانفعالات السلبية كما يسمح بإيجاد حلول.

ووصفت عبير فؤاد أن الحب يصنع المعجزات وذلك من يوم الثلاثاء 2 فبراير ظهرا إلى الجمعة 4 فبراير ظهرا، موضحة أن هذا الوقت مناسب لعمل صداقات جديدة والتعبير عن مشاعر الحب بكل سلاسة، ويمكن بداية علاقة عاطفية مثيرة.

كما تكون هذه الفترة أيضا مناسبة لقص الشعر حتى ينمو، والاستفادة من التغيير من أجل تحقيق مكاسب مالية، وفقا لقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد.