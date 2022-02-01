أزمات منال سلامة من التحرش لـ مرض نجلها: «الحياة مش بمبي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يتعرض الفنانون طوال الوقت لأزمات مختلفة إلا أن الحديث عنها يكون نادرًا، وشاركت منال سلامة آخر أزماتها بمرض نجلها علي عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ولكن تلك ليست المرة الأولى فقد روت سابقا تعرضها للتحرش وإصابة ابنتها بمرض فرط الحركة.

التحرش بمنال سلامة

روت الفنانة منال سلامة عن تعرضها للتحرش عندما كان عمرها 12 عاما فقطت حيث كانت تستقل الأتوبيس، وروت التفاصيل خلال لقائها مع برنامج «حلو الكلام»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، ورغم صغر سنها إلا أنها استطاعت التصدي له لأن «دماغها سم»، وتضايقت للغاية، وأخرجت دبوس مشبك لتدافع به عن نفسها، وبالفعل نجحت، «مسكته وزعقت وقلت الجدع يقرب، وفعلا الناس والمتحرشين خافوا مني».

إصابة ابنة منال سلامة بمرض فرط الحركة

روت أميرة ابنة منال سلامة أزمة أخرى من أزمات الأسرة، وذلك خلال لقائها في برنامج «في البوكس» عبر موقع YouTube، وقالت إنها مصابة بمرض فرط الحركة والمعروف بـADHD واكتشفته خلال فترة دراستها بالولايات المتحدة الأمريكية، وأسرتها وصفوا الأمر بالمبالغة في البداية، قبل أن يتأكدوا ويتحققوا من الأمر.

وأكملت أميرة بعدما تأكدت من إصابتها بالمرض «حسيت أني اتبسطت لأن كل اللي كنت بعانيه من نسيان وعدم تركيز، ده سببه مرض، لأني كنت بحس إني قليلة الأدب، بس عرفت الأسباب».

رسالة مؤثرة من منال سلامة بسبب مرض نجلها

أزمة جديدة تتعرض لها منال سلامة حيث مرض نجلها بشدة وكتبت عبر «إنستجرام»: «ده علي ابني لسه خارج من العمليات الحمد لله ادعوله ربنا يتمم شفاه علي خير أنا عمري ما نشرت أي خبر وحش عني أو عن اسرتي دائماً بنحط الصورة الحلوة فقط».

وأضافت: «أنا بقول الكلام ده عشان الناس فاكرة الحياة بمبي طول الوقت وده مش حقيقي يعني أنا دلوقتي في المستشفي مع ابني لوحدي عشان جوزي بيصور مسلسل نقل عام إللي بيتعرض على الهواء، شغلنتنا مفيهاش رحمة ودي مش أول مرة أتعرض للموقف ده علشان احنا بنشتغل شغلانة بدون قلب والناس فاكرة أن حياتنا من غير متاعب، الحمد لله ربنا يتم شفاه على خير».