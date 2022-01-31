«القومي للمرأة»: «اتكلمي» و«حاسبوا » مبادرتان لمواجهة التحرش والابتزاز الإلكتروني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة نسرين البغدادي، عضو المجلس القومي للمرأة، إنهم تنبهوا منذ فترة لحالات الجرائم الإلكترونية والتحرش الإلكتروني، لذلك قام المجلس بإطلاق حملة «اتكلمي» بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمساعدة المرأة التي تتعرض لأي مشكلة ابتزاز إلكتروني، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويعرض على قناة «صدى البلد».

إطلاق حملة «حاسبوا على كلامكم»

وأضافت «البغدادي»، أنه تم إطلاق حملة أيضًا تحمل اسم «حاسبوا على كلامكم» وذلك بالتعاون مع عدد من المشاهير الذين يدعمون قضايا المرأة، مؤكدة أن الإبلاغ عن طريق مباحث الإنترنت بوزارة الداخلية يسهل من الوصول للجناة ومحاسبتهم، مشيرة إلى أن الحملات التي يطلقها المجلس القومي للمرأة تُعد توعية للفتيات وتحفيزهم على الحديث وكشف ما يتعرضن له من تعد وابتزاز، مؤكدة أن هناك حملات لزيادة الوعي ضد مخاطر المواقع الإلكترونية.

حملات لزيادة الوعي ضد مخاطر المواقع الإلكترونية

وأشارت عضو المجلس القومي للمرأة، إلى أن الفتاة التي لا تتحدث عما تعاني منه حينما تشعر بالقهر والظلم، وتذهب للتخلص من حياتها، مستخدمة حبة حفظ الغلال، مؤكدة أن بعض الضحايا موهمون بأنهن سيتعرضن للابتزازحال الإبلاغ عن المتهمين دون المعرفة بوجود قانون يحمي الشهود، فالنيابة العامة تقوم بالتوعية، وهناك سهولة في الوصول للجناة، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة الثقة في الجهات الرسمية.