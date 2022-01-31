طريقة أكل الأفوكادو.. سلطة وعصير وكيك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ثمرة الأفوكادو مفيدة جدا صحيا وخاصة لمتبعي الأنظمة الغذائية فهي غنية بالفوائد والعناصر الغذائية ولكن يحتار البعض أحيانا في طريقة أكل الأفوكادو وكيفية إدخاله إلى النظام الغذائي، فيما يلي 4 طرق مختلفة لأكل الأفوكادو «حلو وحادق وسلطة وعصير»، بحسب الشيف شربيني والشيف رانيا الجزار.

طرق مختلفة لأكل الأفوكادو

عصير الأفوكادو باللبن

ثمرة الأفوكادو مقشرة ومقطعة

3 مكعبات ثلج

كوب حليب

ربع كوب زبادي

3 ملاعق كبيرة عسل

طريقة عمل عصير الأفوكادو بالعسل

يوضع الأفوكادو المقطع في الخلاط الكهربائي.

يضاف الزبادي والحليب والثلج والعسل.

يخلط المزيج حتى يصبح ناعماً.

يسكب العصير في أكواب ويقدم.

طريقة عمل الأفوكادو مشوي في الفرن

ثمرة أفوكادو.

¼ كوب جبنة موتزاريلا قليلة الدسم

2 بيضة

رشة ملح

رشة كمون

رشة أوريجانو

رشة ثوم بودرة

رشة بابريكا

طريقة عمل الأفوكادو المشوي

يقطع الأفوكادو نصفين، ويفرغ كل نصف من الداخل ومن البذور.

يوضع الأفوكادو بصينية مُبطنة بورق الزبدة.

في كل نصف توضع بيضة.

على الوجه يرش ملح، كمون، بابريكا، أوريجانو، والثوم البودرة.

يوضع على الوجه الجبن الموتزاريلا قليلة الدسم.

تدخل الصينية الفرن لمدة 15 دقيقة.

طريقة عمل سلطة الأفوكادو

كوب خس

كوب أفوكادو

كوب رمان

خيارة

نصف حبة أفوكادو

نصف كوب جزر مبشور

طريقة عمل سلطة الأفوكادو بالخس

يقطع الخس إلى قطع متوسطة الحجم ويوضع في طبق عميق.

يضاف الرمان ثم الجزر المبشور ثم يقطع الخيار إلى شرائح.

تزين السلطة بقشر الليمون يعد ذلك يوضع الأفوكادو، وفي النهاية زيني الطبق من الجوانب بشرائح الخيار.

طريقة عمل كيك الأفوكادو والشوكولاتة

150 جرام أفوكادو ناضج.

300 جرام سكر بني.

350 جرام دقيق.

50 جرام كاكاو.

150 مل زيت.

400 مل حليب صويا.

2 ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكربونات صودا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

حشو كيك الأفوكادو بالشوكولاتة

85 جرام أفوكادو مهروس.

200 جرام شيكولاتة غامقة.

25 جرام كاكاو.

85 جرام زبدة.

125 مل حليب صويا.

ملعقة صغيرة فانيليا.

سكر بودرة.

طريقة كيك الأفوكادو

يخليط الدقيق مع بيكربونات الصودا والبيكنج بورد ورشة الملح والكاكاو.

يخلط السكر مع الأفوكادو ثم يضاف الزيت واللبن.

يضاف خليط الدقيق مع خليط الزيت والأفوكادو.

يوضع الخليط فى صينية كيك وتدخل الفرن حتى تمام النضج.

لعمل الحشو وتقديم كيك الأفوكادو

يوضع اللبن على النار ويخلط مع الكاكاو والشوكولاتة.

تذاب الشوكولاتة وتضاف للبن ثم تضاف الفانيليا.

يضرب الـفوكادو مع الزبدة ويضاف ثم يضاف السكر البودرة.

تحشة الكيك بالخليط وتزين به وبالمكسرات والسكر البودرة وتقدم.