الامارات | مصرع 7 من أسرة واحدة بطريقة مأساوية.. والمتهم "القاتل الصامت"

شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 7 من أسرة واحدة بطريقة مأساوية.. والمتهم "القاتل الصامت" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت منطقة الشرابية في مصر واقعة مأساوية، حيث لقي 7 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم نتيجة تعرضهم لاختناق بسبب تسرب الغاز والذي يطلق عليه "القاتل الصامت".

وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية أن غرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغاً يفيد وجود حالات وفاة داخل شقة بمنطقة الشرابية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن 7 أشخاص من أسرة واحدة، سيدة وزوجها و5 من أبنائهم، فارقوا الحياة، نتيجة تعرضهم لاختناق بسبب تسرب الغاز.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة المصرية لتولي التحقيق.

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