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الامارات | يقتل صديقه بسبب خلاف على أولوية المرور !

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القاهرة - متابعات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على المتهم بقتل صديقه لخلاف على أولوية المرور في منطقة المطرية بالقاهرة.

ووفق صحيفة "الدستور" المصرية تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغاً بمقتل شاب على يد آخر في المطرية وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين مقتل شاب باستخدام سلاح أبيض "مطواة".

وذكرت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة صديق القتيل، بعدما نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن المجني عليه بمطواة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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