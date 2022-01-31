«شوف جوز أختي بيجيب إيه».. رد ناري من مبروك عطية على المقارنة: مهفوفة وربنا يعينك «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

يقع الزوج أحيانًا في مأزق المقارنة مع زوج شقيقة زوجته، وهو ما يشعره بالتقصير مهما كان كريمًا في بيته، ويشتري له كل احتياجات المنزل، وهو السؤال الذي ورد إلى الشيخ مبروك عطية ورد عليه عبر خاصية البث المباشر على صفحته الرسمية على موقع «يوتيوب».

ماذا أفعل في حالة مقارنتي بزوج شقيقة زوجتي؟

يحتار الرجل فيما يفعل في حالة مقارنته بزوج شقيقة زوجته، لذا جاء رد الشيخ مبروك عطية على السؤال «كل ما أجيب حاجة البيت مراتي تقول لي أمال لو شفت إللي جوز أختي بيجيبه»، قويًا، وانتقد ما تفعله تلك الزوجة قائلًا: «مهفوفة ربنا يعينك عليها، اتعامل وكأنك مسمعتش، ومتاخدش الكلام بجد».

رسالة مبروك عطية للزوجة

ووجه مبروك عطية رسالة إلى تلك الزوجة وكل من يشبهها: «وإليها وكل من يفعل مثلها إللي الرجل يجيبه يتباس ويتحط على الرأس حتى لو كان بصلة خضرا، ده أ ب في التعامل لو عايزين الدنيا والآخرة معا، أي حاجة يدخل بيها الزوج على مراته وعياله يجب أن تقدر».

وأكمل مبروك عطية في رسالته إنه في حالة تقدير ما يقدمه الزوج سيزيد البيت من المشتريات: «لو أنت فتحت نفسه المرة الجاية يجيب بصلتين وبعدين كرشة وبعدين لحمة لو حس إن هو بيتقدر في بيته، ولكن لو حس إنك أنت مش عاجبك مهما جاب، هيبطل يجيب أي حاجة في البيت، لو فضلت تقولي جوز أختي».

وقال مبروك عطية: «التراكمات من المشكلات من النوع ده تؤدي إلى الجرائم الكبيرة في المجتمع بين الذكر والأنثى والقتل وغيره من الأمور الأخرى، على الرجل كل ضروريات البيت ولكن بالمعروف والمغروف إللي عند جوزك غير إللي عند جوز أختك».