عدد مرات غسل شعر الرجال والطريقة الصحيحة.. احذر من استخدام الشامبو

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

طريقة غسل الشعر الصحيحة، أحد الأمور المهمة التي لا بد أن ينتبه إليها الرجال، ومتابعتها بشكل جيد، من أجل الظهور بشكل جذاب أمام الآخرين، ولا تقتصر العناية على طريقة حلاقته أو تصفيفه، وإنما يجب على الرجل الاهتمام بالطريقة التى يغسل بها شعره، إذ ينصح الأطباء والمتخصصون غسل الشعر يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع، وذلك بحسب ما نشرت مجلة GQ المتخصصة في شؤون الرجال.

لماذا يجب التقليل من غسل الشعر بالشامبو؟

غسل الشعر بالشامبو يزيل الزيت الطبيعي للشعر، بالتالي المزيد من غسل الشعر بالشامبو يعني وجود زيت قليل وهو ما يضر الشعر، لذا يجب التباعد بين عدد غسلات الشعر لتكون مبدأيا كل يومين، وكلما قل عدد الغسلات ينتج الشعر زيتا أقل بالتبعية.

- يجب أن تنعم بالشعر الصحي دائمًا معتمدا على الرطوبة والترطيب، وليس على التنظيف المفرط.

التخلص من معظم منتجات الشعر الدهنية والعرقية

على العكس من ذلك لا يزال يجب عليك الاستحمام يوميًا ولكن دون غسل الشعر بالشامبو وإنما يمكنك شطف الشعر كل يوم، ما يؤدي إلى التخلص من معظم منتجات الشعر الدهنية والعرقية، بالإضافة إلى ذلك يجب عليك استخدام البلسم بقدر ما تريد، وإذا كان شعرك ناعما فإنه يمكنك استخدام شامبو وبلسم في منتج واحد.

وفي أي وقت تستخدم فيه الشامبو، يجب أن تتابعه دائمًا بالبلسم.

الشامبو الجاف يساعد على التصفيف أثناء النهار

يمكنك استخدام الشامبو الجاف بديلا عن الشامبو العادي، وذلك عبر رشه على الجذور قبل وضع أي مصفف شعر آخر.

الشامبو الجاف الذي يأتي على شكل رذاذ أو مسحوق أو معجون تصفيف يمتص بدوره الدهون الزائدة التي تنتجها فروة رأسك، لأنه لا يوجد أي زيت يثقله.

هذا الشامبو يمنعك من الاضطرار إلى غسل الزيت الطبيعي والتغذية من بقية خصلة الشعر، ولكن تأكد من شطفه جيدًا قبل النوم.

ما نوع الشامبو الذي يجب أن تستخدمه؟

عند استخدام الشامبو، ابحث عن ذلك الذي تحتوي على مكونات صديقة لفروة الرأس، غالبًا ما يعتقد الناس أنهم يغسلون الشعر فقط، ولكنه في الحقيقة هو نظام للعناية ببشرة فروة الرأس أكثر ما هو نظام للعناية بالشعر.