إطلالة أنيقة لـ الأميرة ماري ملكة الدنمارك القادمة في عيد ميلادها الـ50

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

نشر القصر الدنماركي صورًا جديدة مذهلة للأميرة ماري مع زوجها الأمير فريدريك احتفالًا بعيد ميلادها الخمسين، وارتدت الأميرة الأسترالية المولد فستانًا أزرق لامعًا طويل لهذه المناسبة، يتميز بخصر محكم لعرض شكلها الرشيق وتنورة منتفخة، بحسب ما نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

تفاصيل جلسة التصوير الجديدة للأميرة ماري

وتألقت الأميرة من الدمنارك، وهي أم لأربعة أطفال، وتبلغ من العمر 50 عامًا في 5 فبراير المقبل بفستان رائع، مع مجموعتها البراقة المزينة بالأحجار الكريمة الفضية والوردية والبيضاء مع وشاح أزرق فاتح.

ولإضفاء المزيد من التألق على إطلالتها، ارتدت سوارًا أنيقًا من الياقوت، بالإضافة إلى سوار فضي، وربطتهما بأقراط متدلية رائعة.

تفاصيل لوك شعر الأميرة ماري

مع شعرها المربوط للخلف، أكملت الأميرة ماري إطلالتها بتاج لافت للنظر، يتميز بتفاصيل ياقوتية.

بمظهر ذكي بنفس القدر، كان الأمير فريدريك، وريث العرش الدنماركي، يرتدي ملابسه العسكرية عند التقاط الصور.

نُشرت الصور على حساب الزوجين الملكيين على «إنستجرام»، جنبًا إلى جنب مع التعليق: «بمناسبة عيد ميلاد صاحبة السمو الملكي ولي العهد الخمسين يوم السبت، تم التقاط صور احتفالية رسمية جديدة لولي العهد وزوجته».

تفاصيل الاحتفال بعيد ميلاد الأميرة ماري

وسيتم الاحتفال بعيد ميلاد الأميرة ماري بعدد من الأحداث، بما في ذلك المعارض في كل من Koldinghus وقلعة Frederiksborg، بالإضافة إلى افتتاح مركز Crown Princess Mary في جامعة كوبنهاغن.

وتوفيت والدة الأميرة ماري بشكل مأساوي بسبب مرض في القلب عندما كان عمرها 25 عامًا فقط، قبل ثلاث سنوات من لقائها بالأمير فريدريك، حيث توفيت والدة الأميرة ماري هنريتا عام 1997.

في حديثها إلى مجلة Eurowoman Magazine، قالت الأم لأربعة أطفال إن نصيحة والدتها لها كانت معها خلال أكثر لحظاتها تحديًا.

لا تحرج الملكة من بلوغ سن الخمسين، وقالت إن العمر منحها إحساسًا بأنها «شخص كامل»، كما قالت في لقاءات سابقة إن العمر أعطاها منظورًا جديدًا للأشياء وإنها الآن قادرة على «الراحة أكثر» مع نفسها ومنحها المزيد من الجرأة.

كما تخطط لمواصلة عملها في المجتمعات الضعيفة والممثلة تمثيلاً ناقصًا هذا العام والتحدث بصوت أعلى في مواضيع مثل العنف والوحدة والحزن.

لم تتحدث الأميرة ماري إلا عن وفاة والدتها عدة مرات علنًا وكيف كان للمأساة تأثير هائل عليها.