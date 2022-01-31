طرق عمل الكوسة الطازجة بالباشميل والجبنة الكريمي «غير تقليدية»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أثناء الأجواء الشتوية هذه نحتاج إلى أكلات تشعرنا بالدفء وتعطي الطاقة للتغلب على برودة الجو، ولا يوجد أفضل من الكوسة فهي لذيذة وغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، لذا يقدم «هن» وصفة الكوسة بالبشاميل على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي.

طاجن كوسة بالبشاميل

المقادير

1 كيلو كوسة مقطعة شرائح.

½ كيلو صدور الدجاج متقطعة مكعبات.

حبة بصل مفرومة.

2 معلقة سمنة.

1 ملعقة زعتر.

نصف ملعقة كاري.

نصف ملعقة كمون.

رشة سكر.

صوص البشاميل

المقادير

1 لتر لبن.

5 ملعقة كبيرة دقيق.

4 ملعقة كبيرة زبدة.

2 ملعقة كبيرة قشطة.

2 كوب جبن مشكل «اختياري».

مكعب مرقة.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة التحضير

لعمل صوص البشاميل

ضعي الزبدة مع الدقيق في حله على النار وقلبيهم معا، ثم ضيفي اللبن تدريجيا علي 3 مراحل مع التقليب المستمر، ضعي القشطة ومرقة الدجاج والملح والفلفل حتي تحصلي على القوام المطلوب.

عمل الدجاج

في طاسه على النار ضعي معلقة كبيرة من السمنة، ثم ضيفي مكعبات الدجاج حتى تشوح مع الزعتر والكاري والفلفل الأسود والملح، وعندما يتغير لونها ضيفي عليها نصف كمية البصل المفروم وقلبيهم حتى تمام النضج.

وفي طاسه أخرى ضعي ملعقة من السمنة وشوحي الكوسه مع الجزء المتبقي من البصل مع إضافة الملح والكمون وفلفل أسود، حتى تجف الكوسة تماما من الماء أو أي سوائل.

قومي برص الكوسة في الطاجن، ثم ضيفي الدجاج وصوص البشاميل، وضعي الجبنة على الوجه، ويدخل فرن ساخن على الرف الأوسط حتى تأخذ لون ذهبي.

طريقة عمل شوربة الكوسة «اللايت» على طريقة الشيف سالي فؤاد

المقادير

مرقة خالية الدسم.

نصف كيلو كوسة مقطعة.

نصف كوب من الجبنة الكريمي.

ملعقة بودرة بصل.

ملح وفلفل.

طريقة التحضير

تشوح الكوسة مع ملعقة من زيت، ثم يضاف إليها المرقة وبودرة البصل وملح وفلفل، تترك على النار حتى تنضج تماما، ثم تضاف الجبنة كريمي وتضرب المكونات في الخلاط وتقدم.

ملاحظات يمكنك إضافة الجبن المثلثات، ويمكن أيضا تشويح بصلة مفرومة مع الكوسة بدلا من البصل البودرة، وللحصول على المرقة منزوعة الدسم ادخليها في الثلاجة، ثم تنزع طبقة الدهون المتكونة أعلى الإناء.