موعد زواج رونالدو من جورجينا.. الاحتفال قريبا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«فيلم باسمها، وباقات ضخمة من الورد، وصورتها على برج خليفة».. هكذا احتفل كريستيانو رونالدو، بعيد ميلاد حبيبته عارضة الأزياء جورجينيا رودريجز، التي أتمت عامها الـ28 منذ أيام، إلى جانب العديد من الهدايا الفارهة التي شاركتها الأخرى متابعيها عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، لكن النجم البرتغالي لم يكتف بذلك فقد أعلن عن نيته للزواج منها في أقرب وقت، وفقا لـ لقائه مع شبكة نتفلكس، والذي نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

إعلان رونالدو زواجه من جورجينا

«متأكد بنسبة 1000 في المائة من اقتراب جوازنا ممكن خلال سنة أو 6 شهور أو شهر» بتلك الكلمات صرح رونالدو أثناء حديثة في حوار خاص لشبكة الأفلام والمسلسلات العالمية «نتفلكس»، بخصوص الفيلم الذي أنتجه لصديقته جورجينا رودريجيز، أنه ينوي قريبا الزواج منها.

واستكمل حديثه عن فترة الانفصال التي بعدت فيها جورجينا عنه في عام 2016، عندما مرض والدها بجلطة دماغية، وكانت حالتها النفسية سيئة لدرجة أنه لم يتمكن من مقابلتها خلال تلك الفترة، لكنه عاد إليها، عندما التقى بها في حدث، وطلب منها العودة إليه في سهرة.

الانفصال لفترة قصيرة والعودة مرة أخرى

«رب صدفة خيرا من ألف لقاء».. الصدفة الذهبية التي جمعت بائعة إحدى فروع Gucci بالنجم الشهير كريستيانو رونالدو كانت بالنسبة لـ جورجينيا طوق النجاة من الفقر والعيش في مخزن قديم، يكاد يقتلها البرد شتاءً وارتفاع الحرارة صيفا، حول حياتها إلى النعيم الذي تعيش فيه حاليا، لكن السنوات السبع التي عشاتها مع صديقها البرتغالي لم تكن جميعها مليئة بالرومانسية والحب فقد انفصلت جورجينا رودريجيز عنه لمدة شهرين كما قالت، وذلك عندما أصيب والدها بجلطة دماغية وقررت الابتعاد عن حبيبها والاهتمام بوالدها، وقالت جورجينا «غبت عن رونالدو وكنت حزينه عشان والدي لكن الصدفة جمعتنا تاني عزمني على العشاء ورجعت له».

احتفال رونالدو بطريقة رومانسية بعيد ميلادها

اختار رونالدو أجواء دبي الدافئة وبرجها الساحر ليكون محط أنظار الجميع وعرض صورة حبيبته عليه ليفاجئها باحتفال مبهر بعيد ميلادها الـ 28 بالإضافة إلى باقة ضخمة من الورود الحمراء كتب عليها «Love» واول حرف من اسمها، كما أن الأخرى شاركت متابعيها بعضاً من الصور الرومانسية الخاصة بليلة الاحتفال وقالت أيضاً، «من خمس سنين اتغيرت حياتي بفضل الحب ، حياتي دلوقتي بقت حلم مفيش حاجه في الدنيا بتيجي بسهولة عارفه قيمة انك تحصل على كل حاجه بعد احساس عدم امتلاك اي حاجه ».