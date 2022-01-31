الامارات | "هل يجوز أن تكون العقيقة بشراء لحم دون الذبح؟".. "الإفتاء" المصرية تُجيب

شكرا لقرائتكم خبر عن "هل يجوز أن تكون العقيقة بشراء لحم دون الذبح؟".. "الإفتاء" المصرية تُجيب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - "هل يجوز أن تكون عقيقة الطفل من لحم اشتريناه ولم نذبح؟".. سؤال أجاب عنه أمين الفتوى بدار الإفتاء الشيخ عويضة عثمان، خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع "فيسبوك".

وقال عثمان، وفقاً لصحيفة "المصري اليوم"، إنه يجوز فعل ذلك ولكن في هذه الحالة لا تسمى عقيقة لأن العقّ هو الذبح، فعندما نقول إنها عقيقة لابد أن يتوفر بها شرط الذبح، أما إذا كان الفرد غير قادر فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

وأضاف أنه إذا لم يستطع أحدهم أن يذبح واشترى اللحم وأعد الطعام وأطعم به الآخرين فإنه سيؤجر، وهذا أيضًا له ثواب عند الله، ولكن هو شرعًا لا يسمى عقيقة ولكنه أمر له أجر، مستشهدًا بقول رسول الله (ص): "وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".

وتابع: "قد يؤجره الله بثواب أعظم من ثواب العقيقة لأنه يريد إصابة سنة النبي (ص)".

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