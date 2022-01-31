الامارات | عصير أخضر يذيب الدهون بطريقة مذهلة.. ويحرق السعرات الحرارية بوتيرة أسرع

شكرا لقرائتكم خبر عن عصير أخضر يذيب الدهون بطريقة مذهلة.. ويحرق السعرات الحرارية بوتيرة أسرع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غالباً ما يطلق على الدهون الحشوية "الدهون المخفية" لأنها تقع في وسط الجسم، حيث لا يمكن لمسها أو رؤيتها، وهذه الحالة قد تعرض المصابين بها لخطر الإصابة بالنوبات القلبية نظراً لأنها تغلف الأعضاء الحيوية في الجسم، ويمكن لمشروب أخضر أن يفرز تلك الدهون الضارة ويساعد على التخلص منها وحرق السعرات الحرارية سريعاً، ألا وهو عصير الكزبرة.

وتعد أحد المخاطر الرئيسية للدهون الحشوية إنتاج المزيد من البروتينات التي تسمى السيتوكينات، والتي تؤدي إلى الالتهاب الذي يزيد بدوره من مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة أخرى، ووفقاً لما نقلته صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن الطبيبة أوليا ليسو فإن أوراق الكزبرة تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على الهضم، ولها وظائف مضادة لمرض السكر ومضادة للسرطان.

وأوضحت أن عصير الكزبرة يشتهر بأنه يساعد على فقدان الوزن بسرعة، حيث يعمل عن زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك، وبالتالي حرق المزيد من السعرات الحرارية بوتيرة أسرع.

وأضافت: "قد لا تحب مذاقه، لكن مزجه مع عصير الليمون يحسن النكهة ويعطي المزيد من التأثير".

وفي إحدى الدراسات المنشورة في مجلة الزراعة والبيولوجيا، حقق الباحثون في آثار المكملات الغذائية ببذور الكزبرة على تخزين الدهون في الأنسجة الدهنية الحشوية في الفئران النامية. وتم تغذية القوارض إما بطعام قياسي للجرذان أو طعام قياسي مكمل ببذور الكزبرة المطحونة.

وبعد خمسة أسابيع ، لاحظ الباحثون اختلافًا ملحوظًا في الدهون الحشوية بين القوارض المختلفة.

وقال الباحثون: "في حين أن المكملات الغذائية مع الكزبرة لم تؤثر على محتوى الدهون في الكبد، إلا أنها زادت بشكل كبير من كمية الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والمتعددة في الأنسجة الدهنية الحشوية ، حيث قللت أيضًا من محتوى الأحماض الدهنية".

وزادت الكزبرة من نسب أوميغا 3 وأوميغا 6 في الأنسجة الدهنية الحشوية مما قد يفسر فوائدها الصحية.

وتتوافق النتائج مع الدراسة المنشورة في مجلة Animal and Veterinary Advances ، والتي أكدت فوائد الكزبرة في فقدان الوزن.

ومن القيود على كلتا الدراستين المذكورتين أنهما أجريتا على الحيوانات، لذلك هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد الصلة السريرية لعصير الكزبرة لعلاج الدهون الحشوية لدى البشر، ومع ذلك فقد خلصت الأبحاث السابقة إلى أن أوراق الكزبرة تعزز عملية التمثيل الغذائي عن طريق زيادة إفراز الأنسولين، مما يساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم.

وتعتبر ممارسة الرياضة بانتظام هي الطريقة الأكثر منطقية للتخلص من الوزن، وتوصي "هارفارد هيلث" بممارسة 30 دقيقة على الأقل من النشاط المعتدل الشدة في معظم أيام الأسبوع، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات بوتيرة، كما يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة الرجوع إلى الطبيب الخاص بهم قبل اختيار أطعمة معينة لإدخالها في النظام الغذائي.

وتعتبر الأطعمة التي تشكل الألياف القابلة للذوبان مفيدة أيضاً لفقدان الدهون الحشوية لأنها تعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة.

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