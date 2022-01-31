في الطقس البارد.. 5 أطعمة شتوية يجب تناولها للتدفئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يؤدي الانخفاض في درجة الحرارة والرياح الباردة إلى اضطراب روتينك المعتاد وشعورك بالبرودة، ولكن هناك طرق بسيطة للحفاظ على دفء نفسك في فصل الشتاء وهي تناول الأطعمة المنتجة للحرارة.

ويستغرق الطعام الذي يحتوي بشكل عام على الدهون والبروتينات والكربوهيدرات وقتًا للهضم، وبالتالي ينتج عنه حرارة في الجسم، مما يجعلك تشعر بالدفء في الشتاء، لذلك إليك 5 أطعمة يمكنك تناولها في الطقس البارد للشعور بالدفء، وفقا لموقع "timesofindia".

1. جذور الخضروات:

تتطلب الخضروات الجذرية الكثير من الطاقة أثناء عملية الهضم، ما تنتج الحرارة في الجسم، ويساعدك تناول الخضروات الجذرية مثل البطاطس والشمندر والجزر واللفت على مقاومة موسم البرد، ويمكن أيضًا أن تكون بعض الأطعمة مثل البصل والكرات والبصل الأخضر جزءًا من نظامك الغذائي.

2. المكسرات:

بعض المكسرات مثل الفول السوداني واللوز والكاجو والفستق والتمر مفيدة أيضًا في فصل الشتاء وتعمل هذه المكسرات على تسريع عملية التمثيل الغذائي وزيادة درجة حرارة الجسم، مما يجعلك تشعر بالحرارة في النهاية.

3. الفواكه:

الفواكه مثل التفاح تعتبر خيارات مثالية في فصل الشتاء، بالإضافة إلى أن هذه الفاكهة مليئة بالألياف وتستغرق معدتنا وقتًا في هضمها، مما ينتج عنها حرارة وتبقيك أكثر دفئًا.

4. البيض والدجاج:

يحتوي كل من البيض والدجاج على كمية عالية من البروتين والكالسيوم والحديد، والتي يصعب هضمها وبالتالي تزيد من درجة حرارة الجسم.

5. الأعشاب والبهارات:

الأعشاب والتوابل الشائعة مثل الثوم والفلفل الأسود والزنجبيل مسؤولة أيضًا عن إنتاج الحرارة في الجسم، وتمتلئ هذه التوابل بمركب يرفع حرارة الجسم عند هضمها.

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