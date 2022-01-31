"أناقة تخطف الأضواء".. لاعبو الأهلي في جلسة تصوير استعدادا لمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجلسة تصوير، استعدادًا للسفر إلى الإمارات لخوض بطولة كأس العالم للأندية.

وارتدى لاعبو الأهلي "بدل" من توقيع مصمم الأزياء الإيطالي "إيتوري فيرونيز"، بصيحة "Dark Double-Breasted Suit"، ودائما ما تكون البدل الرجالي مزدوجة الصدر، رمزًا رائعًا للأناقة الكلاسيكية، خاصة اعتماد الألوان الداكنة.

ظهر الفريق بصيحة المونوكروم، "اعتماد اللون الواحد"، والتي تعتبر أكثر اتجاهات الموضة بروزًا هذا العام، والهدف من ذلك إظهار مدى أناقة الفريق، مع لمسة عصرية مريحة.

وصُممت البدل من أجود أنواع الأقمشة، وزينت بصفي من الأزرار، وحرصت دار الأزياء على ضمان خامتها وجودتها لظهور أفراد الفريق بإطلالة أنيقة تخطف الأضواء.

وارتدى أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي "البدل" مع قميص ورابطة عنق بنفس اللون، وحذاء بتصميم ولمسة إيطالية.

أما باقي أعضاء البعثة تألقوا بنفس البدل، ونسقوا مع الإطلالة بلوفر من خامة القطن برقبة دائرية، مع حذاء رياضي باللون الأبيض.

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة في الرابعة عصر اليوم الإثنين، في طريقها إلى الإمارات استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

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