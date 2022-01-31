بهذه الحيل الذكية يمكنك التغلب على الطقس البارد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

وللشعور بالبرد تأثير سلبي على صحة الفرد، وفي ضوء انخفاض موجات الحرارة، إليكم بعض النصائح التي يجب على المرء أن يعرفها للتغلب على هذا الطقس، وذلك نقلاً عن موقع "timesofindia".

-ارتداء القبعات

القبعات تمنع فقدان الحرارة من الجسم عبر الرأس أثناء موجات البرد، بشكل عام، فإن أي جزء مكشوف من الجسم يساعد في إطلاق درجة حرارة الجسم، لذلك من أجل الحفاظ على التدفئة، يجب تغطية الرأس.

-ارتداء أكثر من طبقة

في الطقس البارد، يفضل ارتداء طبقة من الملابس أساسية وطبقة عازلة وطبقة خارجية تحمي من الرياح والأمطار.

-ارتداء ملابس فضفاضة

يمكن للملابس الضيقة والجوارب وحتى الملابس الداخلية أن تضيّق الأوعية الدموية، وبالتالي يصبح من الصعب على الدورة الدموية أن تتدفق، ما يتسبب في برودة يديك، لذا ارتدِ ملابس فضفاضة مريحة وتوفر لك حرية الحركة.

-ارتدِ القفازات

أكدت العديد من الأبحاث، أن برودة الجسم تبدأ من الأطراف، لذلك يجب أن ترتدي القفازات عند الخروج من المنزل، حتى تحافظ على درجة حرارة جسمك دافئة.

-تناول المشروبات الساخنة

يساعد تناول المشروبات الساخنة بانتظام في الحفاظ على درجة حرارة الجسم، فمثلاً شاي الزنجبيل على فترات قصيرة يفي بالغرض، ولكن إلى جانب ذلك، يجب أن يكون المرء حذرًا أيضًا بشأن تناول السكر، زيادة استهلاك الشاي والمشروبات الساخنة سيزيد أيضًا من كمية السكر المستهلكة مما قد يكون له تأثير سلبي فيما بعد.

- تدليك يديك وذراعيك:

طريقة أخرى لجعل الدم يتدفق إلى يديك مرة أخرى هو التدليك، خاصة في أشهر الشتاء عندما يجف الجلد، لذا يجب تدليك جلد ذراعيك ومعصميك ويديك بالزيت أو الكريم.

- تجنب الكحول

يتسبب الكحول في تمدد الأوعية الدموية في جلدك، ما يسحب الدم بعيدًا عن أعضائك الحيوية ونحو أطرافك.

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