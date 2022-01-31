كورونا اليوم: عرض لأوميكرون قد يتفاقم.. وتحذير من ألم في هذه المنطقة بالجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

تحذير من هذا العرض لأوميكرون

لا توجد طريقة للتنبؤ بمن سيعاني من أعراض طويلة، لكن قد تتفاقم بعض الأعراض الطويلة لعدوى الفيروس التاجي بسبب الإجهاد، وفقا لموقع timesofindia.

الصداع، والإسهال، وضيق التنفس، هي بعض الأعراض التي تأخذ وقتا أطول والشائعة لفيروس كورونا، ويعاني منها معظم الناس، بصرف النظر عنها، هناك بعض العلامات الأخرى لا يشعر بها الجميع أو غالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد، الدوخة هي إحدى تلك العلامات التي تحدث في حالات نادرة ولكنها يمكن أن تزداد سوءًا بسبب الإرهاق.

تحذير من ألم في هذه المنطقة بالجسم

بينما كان السعال وضيق التنفس علامات منبهة لكورونا، يحذر العديد من الأطباء من أن أعراض أوميكرون قد تطورت، وفق ما نقل "bestlifeonline".

إذا كنت تشعر بألم جديد غير مبرر في ظهرك، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بأوميكرون.

أخطرها مشاكل الرئة.. أعراض كورونا التي يقول المرضى إنها "الأسوأ"

يتعرض المصابون بالفيروس إلى العديد من الأعراض والعلامات التي تتفاوت شدتها بين عادية وقوية، وفيما يلي نستعرض أسوأ الأعراض والعلامات التي يجب الانتباه إليها، وفقًا لموقع eatthis.

الأعراض هي: مشاكل الرئة وضباب الدماغ والتهاب الحلق وأعراض شبيهة بالانفلونزا.

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