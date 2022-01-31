مدة أعراض أوميكرون في الجسم.. ومتى يكون خطرا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

غيّر أوميكرون المتحور الجديد لفيروس كورونا مسار الوباء، فبينما تُظهر الأبحاث أنه أعراضه أخف، إلا أنه لا يزال يتسبب في التهابات قوية مع أعراض خفيفة بمعدل أعلى من المتغيرات السابقة.

تقدم البيانات إجابات حول المدة التي من المحتمل أن تستمر فيها أعراض أوميكرون بمجرد الإصابة.

تابع القراءة لترى كيف يبدو الجدول الزمني للمتغير الجديد، وفق ما أورد موقع "bestlifeonline".

يمكن أن تستمر الأعراض لمدة أسبوع أو أسبوعين، وهو مختلف في تأثيره على الأشخاص من حيث الأعراض، فضلا عن أنه يخترق الجسم بسرعة أكبر من متحور دلتا، ما يقلل وقت الإصابة مع أول علامة بمتوسط 3 لـ4 أيام، وقد يستمر لـ7 أيام تقريبًا.

وذكرت الطبيبة ليزا ماراجاكيس، دكتوراه في الطب، في مقال لصحيفة جونز هوبكنز ميديسن: "أولئك الذين يعانون من حالة خفيفة يتعافون عادة في غضون أسبوع إلى أسبوعين"، لكنها تضيف: "بالنسبة للحالات الشديدة، قد يستغرق التعافي ستة أسابيع أو أكثر، وقد يكون هناك ضرر دائم للقلب والكلى والرئتين والدماغ".

ووجدت إحدى الدراسات أن أعراض أوميكرون قد تستمر من بضعة أيام إلى أسبوع، إذ إنها تكون لفترة أقصر من المتغيرات السابقة، بحسب تطبيق Zoe COVID في المملكة المتحدة، والتي تجمع معلومات من 4.7 مليون مستخدم عام.

وقال الدكتور تيم سبيكتور، أستاذ علم الأوبئة الجينية في King's College London الذي يدير Zoe، "إنه بالفعل أن الأعراض أقصر مما هي عليه في دلتا".

أوميكرون أكثر خطورة على غير المطعمين

على الرغم من أن الالتهابات الطفيفة التي يسببها أوميكرون تميل إلى الشفاء بسرعة بالنسبة لمعظم الناس، يشير بعض الأطباء إلى أن التجربة ليست واحدة بالنسبة للجميع.

في الحالات التي كانت فيها الأعراض شديدة وتتطلب الرعاية الطبية، لم يحصلوا على اللقاح من قبل.

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