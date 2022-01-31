أطباء يحذرون من ألم في هذه المنطقة بالجسم: قد يكون من أعراض أوميكرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

في أقل من شهرين، سيطرت متحور أوميكرون على العالم، ويُقدر الآن أن المتغير الجديد يمثل أكثر من 95 في المائة من حالات الإصابة في الولايات المتحدة وحدها، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

ونظرًا لتزايد انتشار المتحور الجديد في جميع أنحاء البلاد، فمن السهل أن تقلق من تعرضك للإصابة، ولكن عليك أن تكون على دراية بجميع الأعراض المميزة.

وبينما كان السعال وضيق التنفس علامات منبهة لكورونا، يحذر العديد من الأطباء من أن أعراض أوميكرون قد تطورت.

تابع القراءة لمعرفة الألم الذي يمكن أن يكون علامة على عدوى أوميكرون، وفق ما نقل "bestlifeonline".

آلام أسفل الظهر

إذا كنت تشعر بألم جديد غير مبرر في ظهرك، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بأوميكرون.

كشفت بيانات جديدة من تطبيق ZOE Covid Study أن آلام أسفل الظهر هي أحد الأعراض الثمانية الجديدة للمتغير.

وأبلغ أطباء في جنوب أفريقيا أيضا عن هذه العلامة للمرة الأولى في وقت مبكر، وقالوا إنهم رأوا حالات متكررة من آلام العضلات التي ظهرت على شكل آلام أسفل الظهر لدى مصابي أوميكرون الذين كانوا يعالجونهم.

وفي ديسمبر، قالت الدكتورة أنجيليك كويتزي، طبيبة من جنوب إفريقيا وواحدة من أوائل الذين قدموا تقريرًا عن أوميكرون، إنها تعتقد أن هذا العرض قد يكون نتيجة للمتغير الجديد الذي يهاجم الجهاز العضلي الهيكلي، ما يؤثر على العضلات والعظام والمفاصل، والأربطة مع الأوجاع والآلام.

كما تطرق أنتوني فاوسي، العضو المنتدب في البيت الأبيض لمرض COVID، إلى مدى اختلاف ظهور أوميكرون في الجسم، وقد أظهر عدد من الدراسات الجديدة أن "أوميكرون" ينتشر "بشكل سيئ للغاية في الرئتين" و"قدرته على إحداث إمراض أقل في الرئة".

يشبه إلى حد كبير الزكام

في حين أن أوميكرون يصيب الرئتين بشكل أقل فعالية، فإنه يصيب الشعب الهوائية التنفسية العلوية، ما يجعل المرض يشبه إلى حد كبير عدوى الجهاز التنفسي العلوي العادية.

وقال الدكتور إيسكيلد بيترسن طبيب بمستشفى آرهوس الجامعي في الدنمارك ورئيس الجمعية الأوروبية لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية: "من المستحيل التمييز بين نزلات البرد وأوميكرون من وجهة نظري".

وفقًا لتطبيق Zoe COVID Study، فإن أهم خمسة أعراض لأوميكرون هي سيلان الأنف والصداع والتعب والعطس والتهاب الحلق.

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