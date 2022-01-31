شاب إنجليزي يبتكر تاتو «بينور في الضلمة».. «بيخلي الرسمة تنطق» (صور)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

«تاتو بينور في الضلمة».. قد يبدو الأمر غريبا بعض الشيء لكنه مثيرا للدهشة في نفس الوقت، إذ يعد من الأمور الخارجة عن المألوف، أو غير حقيقية، لكن استطاع الشاب جوني هول أن يتميز عن غيره في عالم الوشوم، من خلال رسم تاتو مضيء وفقا للموقع الأمريكي برايت سايد.

سافر من لندن إلى استراليا من أجل الفنون الجميلة

جوني شاب يبلغ من العمر 23 عاما، يبحث دائما عن الجديد والمختلف، ولأنه يعشق التاتو أراد خلق أفكار جديدة مستخدما فيها الألوان التي يحرص على أن تكون اختيار الشخص.

جوني يقيم في لندن، لكنه انتقل إلى أستراليا كي يلتحق بكلية الفنون الجميلة، ليصقل موهبته وإبداعه، وظل يبحث ويفكر عن أفكار جديدة مرتبطة برسومات الوشم، وقرر أن يصبح من أشهر الشخصيات في هذا المجال.

تاتو مضيء سبب شهرة جوني

بداية شهرة جوني أتت حينما رسم وشم ينير في الظلام، واستخدم حيل للقيام بتلك المهمة التي رآها البعض شبه مستحيلة، من خلال استعمال نوع من الحبر غير المرئي يضيء بمجرد تعرضه للأشعة فوق البنفسجية، وكانت تلك بمثابة طفرة في مجال التاتو.

كانت ردود الأفعال إيجابية وأثارت الفكرة إعجاب زبائنه لأنها فريدة ومختلفة، ويحرص جوني على أن يترك الحرية الكاملة للشخص في اختيار رسمة التاتو سواء كانت ستضيء أم لا.

أولا يتفق جوني مع الزبون على شكل الرسمة، ثم يبدأ في استعمال الحبر الذي يضيء في الظلام، ولم يتوقع الشاب الموهوب ردود الفعل الإيجابية، ونجاحه الحقيقي هو اكتساب ثقة العميل على حد قوله.

من أبرز الرسومات التي يختارها الكثير من الناس فهي وشم الأسد، وغالباً ما يختارها الأشخاص للتعبير عن قوة الشخصية وأغلبهم كان من الرجال.

في حين تاتو الوردة كانت تختاره أغلب السيدات، ويحرصن على عمله في أماكن مختلفة من الجسم.