«هادية غالب» في أول ظهور بعد أزمتها الأخيرة.. شكرًا لـ30 ألف رسالة دعم «صورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مازالت الأنفلونسر الشهيرة هادية غالب تتصدر أحاديث مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب خروجها باكية يوم أمس، وهي تكشف عن سوء حالتها النفسية بسبب استمرار التنمر عليها والسخرية منها من قبل بعض متابعيها عبر منصات السوشيال ميديا، ما أدى إلى شعورها بالألم النفسي الشديد وبات يصعب عليها التخلص منه.

أول تعليق من هادية غالب بعد أزمتها

وبعد الإعلان عن أزمتها والكشف عن تفاصيلها، عاودت «هادية» الظهور مؤخرًا بنشر صورة لها عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، ووجهت من خلالها رسالة شكر لمن دعموها في أزمتها من متابعيها.

ودونت الأنفلونسر الشهيرة قائلة إنها تلقت عددا كبيرا من رسائل الدعم والحب التي أشعرتها بالقوة، «رسالة لأحلى فلورز وأونلاين فاميلي، شكرًا على أكتر من 30 ألف رسالة كلهم حب وخوف عليا، أنا بحبكم جدًا».

ومن خلال الرسالة طمأنت هادية غالب، متابعيها على حالتها: «عايزة أطمنكم إني الحمدلله كويسة وقوية ومش هخلي أي شر ينتصر عليا، ربنا مع الخير وأنا مؤمنة بكده، وزي ما كتير منكم بعتلي الشجرة المثمرة تُرمى بالحجارة، أنا هفضل قوية معاكم وبيكم إن شاء الله».

هادية غالب تتعرض للتنمر

جدير بالذكر أن هادية غالب كنت خرجت وهي في حالة انهيار تامة من البكاء، وذلك من خلال عدد من الفيديوهات التي نشرتها على حسابها بـ«انستجرام»، وعبرت عن شعورها بالضيق الشديد بسبب سخرية العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من بعض كواليس حياتها الشخصية التي تفصح عنها أمام متابعيها بغرض توصيل الرسائل الإيجابية كنوعًا من الدعم، وحالات التنمر عليه بشكل مستمر، وذلك من خلال التجارب الصعبة التي مرت بها فيما قبل، ««تخيلوا أنتوا بتحاولوا تقولوا مسدج كويسة وتقولوا إنكوا فخورين بيها، تلاقوا الحاجة دي اتاخدت برة السياق واتعمل منها مُسخة».