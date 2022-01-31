5 نصائح للتعامل مع الزوج العصبي.. «احتويه وتحلي بالصبر»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

عصبية الزوج المفرطة مشكله كبيرة تعاني منها الكثير من الزوجات، فهي قادرة على تعكير صفو البيت لما تسببه من توتر وآثار نفسية سيئة على الزوجة والأبناء، ولأن بعض الزوجات لا يدركن الطريقة الصحيحة للتعامل مع الزوج يحدث صدام ومشكلات كثيرة بينهم.

نصائح للتعامل مع الزوج العصبي

التحلي بالصبر

ربما يكون من الصعب أن تتحكم المرأة في عواطفها عندما ينتقدها زوجها كثيرا، فمن الأفضل أن تكون هادئة، فمن المحتمل أن يكون الزوج يعاني من الضيق، وتتجنب أيضا الهجوم اللفظي كرد فعل على غضبه، وفقًا لما ذكره موقع «bonobology» الهندي المتخصص في العلاقات الأسرية.

التواصل البناء

يجب على الزوجة أن تقابل غضب زوجها بالصبر، إذ أن النضج والتفاهم أساس الزواج الناجح، لابد أن تتعرف الزوجة على احتياجاته وأفكاره، ولا تثير غضبه وتحاول الوصول إلى طريقة جيدة للتفاهم معه، بدلا من توجيه الاتهامات له.

تجنب طرح الأسئلة

الأفضل عدم توقع سبب غضب الزوج وطرح أسئلة معقولة وفهم أسباب استيائه، فمن الطبيعي أن يغضب الزوج من حين لآخر، لذلك الاحتواء هو الحل الأفضل حتى لا يتفاقم الأمر.

ممارسة الأنشطة معا

ممارسة الزوجان بعض الأنشطة معا تساعدهما في الحصول على قسط من الراحة والاسترخاء، من خلال جلسات تأمل أو ممارسة اليوجا، وغيرها من الأنشطة، بالإضافة إلى الذهاب في رحلات للاستماع وإعادة تجديد العلاقة.

طلب المساعدة الاحترافية

يؤدي تفاقم المشاكل بين الزوجين إلى حدوث ضغوط هائلة في العلاقة بينهما وربما يصل الأمر إلى حد الانفصال، في هذه الحالة من الأفضل التحدث مع الزوج حول الحصول على مساعدة والذهاب إلى المتخصصين.

أوضحت الدكتورة دعاء راجح أخصائي الجراحة والحاصلة على دبلوم الإرشاد النفسي عبر حسابها على الفيس بوك، أن الشكوى المستمرة من الزوج العصبي تشعره بأنه غير مقبول، ما يزيد من عصبيته نتيجة الضغط الدائم عليه، لذا من الأفضل أن تحتويه وتذكريه بمميزاته المتعددة، والتماس الأعذار له، ربما تكون العصبية ناتجة عن ضغوط مادية أو نفسية.