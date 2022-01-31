نصائح بسيطة للأمهات عند اختيار ديكورات الأطفال.. «استغلي المساحات صح»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تصميم غرف الأطفال يأخذ الكثير من الوقت والمجهود بالنسبة للأمهات، لحرصهن على جعلها مريحة للطفل ومناسبة لعمره، مع الاحتفاظ بالمساحات المناسبة للسماح لهم باللعب أو ممارسة بعض الأنشطة البسيطة، وتقدم «هن» خلال التقرير التالي مجموعة من النصائح عند اختيار ديكور غرف الأطفال وفقا للموقع الهندي «بولد سكاي».

البساطة

يفضل خبراء الديكور أن تكون غرف الأطفال تتميز بالطابع البسيط، وترك مساحة كبيرة حتى يستطيع الطفل اللعب.

اختيار الألوان المريحة

الألوان لها عامل قوي وفعال في التأثير على نفسية الأطفال، لذلك لا يصنح بجعل غرفة الفتيات باللون الوري والذكور بالأزرق كما هو معتاد، فيفضل جعل اللود محايد حتى يستطيع الطفل مع التقدم في العمر إضافة الملحقات المفضلة لديه.

نصائح لتصميم غرف الأطفال

استغل المساحات

بدلا من اختيار ديكورات وألعاب كبيرة الحجم في غرفة طفلك، عليك أن تكون أكثر عملية من خلال اختيار سرير مكون من طابقين فهو يوفر مزيدا من المساحة، أيضا يمكن اللجوء للأرفف المعلقة فهي عملية وتوفر مساحة جيدة بدلا من شراء المكتبة العملاقة.

التخزين

يمكنك اختيار طرق مختلفة للتخزين، مثل استعمال صناديق التخزين التي تحفظ أسفل السرير، فهي من الطرق الرائعة، وتجعل المكان أكثر ترتيبا وبعيدا عن العشوائية، التي يسببها الأطفال.

تفاصيل لطيفة

يمكن للأم إضافة المزيد من التفاصيل اللطيفة التي تجعل الطفل يرتبط بغرفته، مثل وضع أرجوحة وبعض الألعاب ككرة السلة على سبيل المثال، وغيرها من الألعاب الأخرى التي تستطيع إخراج طاقة الطفل.

مساحة لممارسة الهوايات

يفضل أن تترك الأم مساحة صغيرة في الغرفة خاصة بممارسة الهوايا كالرسم والتلوين، ويمكن إطلاق عليه ركن الإبداع، حيث يساعدهم ذلك في اكتشاف ميولهم الفنية ويطور من نموهم الجسدي والعقلي على المدى البعيد.