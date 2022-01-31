«إيمان» محامية ابتكرت عسل من الموز والسمسم.. مجانا لمرضى كورونا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«عسل السمسم والموز من أكثر الأنواع اللي ناس بتستغربها».. هكذا بدأت «إيمان عفيفي» حديثها لـ«هن» حيث تعمل في مهنة قد تبدو غريبة أو صعبة بعض الشيء خاصة على النساء، فبالرغم من تخرجها في كلية الحقوق وعملها في مجال التعليم، إلا أنها فضلت مؤخرا تجربة شيء جديد ومختلف.

بداية عمل إيمان في المنحل

«إيمان» كانت مسؤولة عن مجموعة من المشروعات التعليمية والتنموية في قرى العياط، ولعبت الصدفة دورها من خلال معرفتها بأحد أصحاب المزارع هناك وله منحل صغير وقت بداية انتشار كورونا، فكانوا يوزعون بعض من منتجاتهم على مرضى كورونا.

ولأن «إيمان» في الأساس من مدينة بنها بمحافظة القليوبية وهي من أشهر المدن في صناعة وتجارة العسل، كانت لديها خبرة كبيرة في التفريق بين العسل الطبيعي والمغشوش، وتقول لـ«هن: «لأن عيلتي من بنها كنت بعرف افرق بين العسل الطبيعي والمغشوش، فدخلت معاهم شريكة وكبرنا المنحل وبقيت مسؤولة تسويق والحمد لله نجحت في الشغل الجديد».

التمييز بين العسل الطبيعي والمغشوش

ولأن الكثير من الناس لا يميزون بين العسل الطبيعي والمغشوش، فتقول «إيمان» إن العسل الطبيعي إذا لم يتعرض للتسخين يظل قوامه متماسكا وتتابع:«العسل الطبيعي لو متعرض للتسخين قوامه هيفضل متماسك وبيحصله تبلور في الشتا يعني بيرمل بيكون زي السمنة، كمان طعم العسل الطبيعي رغم حلاوته، لكن فيه نسبة مزازة وملوش روائح نفاذه».

توزيع العسل لمرضى كورونا

وعن توزيع العسل على مرضى كورونا، قالت إن السبب في ذلك أن أول قطفة للعسل كانت في وقت ذروة كورونا، ومنتجات العسل لها دور كبير وفعال في تقوية ورفع المناعة، لذلك عند معرفتهم بأي شخص مصاب بكورونا يقومون بإرسال العسل له.

أسعار العسل في متناول الجميع

يمكن القول أنها في متناول الجميع، حيث وصل سعر كيلو عسل البرسيم والموز إلى 110 جنيهات، بينما بلغ سعر كيلو عسل الموالح 130 جنيها، ومن أكثر الصعوبات التي واجهت «إيمان» كان التسويق، وتوضح السبب: «لأن دايما المناحل غير المعروفة بتبيع بأسعار رخيصة وده لأن الجودة قليلة وكمان بدون سجل أو علامة تجارية فتكلفته أقل لكن إننا نبيع بأسعار قريبة للشركات المعروفة ده كان تحدي كبير».

عسل الموز والسمسم

تخطط إيمان في الفترة القادمة البحث عن حاضنة أعمال أو كيانات تقدم دعما للمشروعات الصغيرة، ليس دعما ماديا ولكن تسويقيا كالتعاقد مع سوبر ماركت أو إنشاء سوق للتصدير، ومن الأمور الإيجابية التي جعلتها تستمر بالعمل في هذا المجال تقول: «في إجماع إن العسل مميز وفي ناس مكانتش بتحب أنواع معينة من العسل غيرت رأيها وفي عندنا أنواع مش منتشرة، زي عسل السمسم والموز خاصة السمسم مش متوفر في أي مكان تاني».