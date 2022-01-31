الصحة توفر فيتامين أ للأطفال بالوحدات الطبية.. ما أهميته ومخاطر نقصه بالجسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

أعلنت وزارة الصحة تحديث برنامج متابعة النمو البدني ووقاية الأطفال من بعض الأمراض مثل الأنيميا والسمنة والتقزم، بتوافر كبسولات "فيتامين أ" للأطفال بالمجان، في جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أن التحديث شمل بروتوكولات دعم صحة الأطفال بكبسولات "فيتامين أ" الخاص بالنمو الصحي للطفل، ليرتفع إلى 9 جرعات بدلاً من جرعتين فقط، وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن البرنامج يدعم الأطفال بـ9 كبسولات من "فيتامين أ" ابتداءً من عمر 6 أشهر حتى 5 سنوات، وذلك بواقع جرعة كل 6 أشهر.

وهنا ربما يتساءل كثيرون عن أهمية فيتامين أ للأطفال، وهو ما نوضحه لكم وفق ما أوردت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الإلكتروني:

وتذكر المنظمة العالمية أن نقص فيتامين "أ" يؤثر على نحو 190 مليون طفل في سن ما قبل المدرسة.

- أهميته للأطفال والرضع

فيتامين أ ضروري لدعم النمو وتطور الأطفال وللمساعدة في مكافحة العدوى، وقد يؤدي نقصه إلى الإصابة بالضعف البصري في شكل عمى ليلي، وقد يزيد من خطر الإصابة بالأمراض والوفاة من عدوى الأطفال.

ويعتبر فيتامين أ من المغذيات المهمة للرؤية والنمو وتقوية المناعة، كما يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة لحماية خلايا الجسم من آثار الجذور الحرة، (الجذور الحرة هي جزيئات تنشأ أثناء عملية هدم الطعام بالجسم أو عند تعرض الجسم لدخان التبغ والإشعاع. قد تلعب الجذور الحرة دوراً في الإصابة بمرض القلب والسرطان وأمراض).

ويوجد الفيتامين في العديد من الأطعمة مثل:

- السبانخ.

- منتجات الألبان.

- الكبدة.

- الخضراوات الخضراء الورقية والجزر.

- الكنتالوب.

وأوصت المنظمة بتوفير فيتامين أ للأطفال بأمان بجرعات كبيرة، بدلاً من الجرعات الصغيرة الأكثر تكرارًا، حيث يمكن تخزينه في الجسم وإفرازه بمرور الوقت حسب الحاجة.

هل يمكن لطفلي الحصول على الكثير من فيتامين أ من مصادرة الطبيعية؟

نعم. عادة، يتعين على الجسم تحويل فيتامين أ من شكله غير النشط إلى شكله النشط، حتى يتمكن الجسم من استخدامه.

وعادةً ما يكون الفائض من الفيتامين ناتجًا عن تناول المكملات التي تحتوي بالفعل على مستويات عالية من الشكل النشط للفيتامين، وفق ما أورد موقع " babycenter".

ومن الممكن أيضًا الحصول على الكثير من الشكل النشط لفيتامين أ من مصادر حيوانية، مثل الكبد.

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