أخطرها مشاكل الرئة.. أعراض كورونا التي يقول المرضى إنها "الأسوأ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

لا يزال انتشار فيروس كورونا يحدث في أجزاء كثيرة من البلاد ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى متغير أوميكرون، ليصبح الفيروس الأكثر عدوى في تاريخ البشرية.

ويتعرض المصابون بالفيروس إلى العديد من الأعراض والعلامات التي تتفاوت شدتها بين عادية وقوية، وفيما يلي نستعرض أسوأ الأعراض والعلامات التي يجب الانتباه إليها، وفقًا لموقع eatthis.

-مشاكل الرئة

تقول الدكتورة ياسمين أخونجي، أخصائية الغدد الصماء، إن العديد من المرضى في العيادة بعد عام من اتصالهم الأصلي بكورونا، تأثرت لديهم الرئة، مشيرة إلى أن التأثير العصبي الناتج عن الأثر المتبقي مروع، مع هذا المتغير الجديد، على الرغم من أنه قصير العمر بالمقارنة، فهو شديد العدوى.

-ضباب الدماغ

وتوضح أخونجي، أنه بينما يشعر الناس أن الأعراض قصيرة العمر، نجد أن البعض يعاني من عجز عصبي طويل الأمد، يمكن أن يشمل ضباب الدماغ وعدم القدرة على التركيز، وتذكر الأشياء.

-التهاب الحلق

تشرح الدكتورة تيريزا بارتليت، كبيرة المسؤولين الطبيين في Sedgwick ، أن غالبية الأشخاص يعانون من التهاب حاد في الحلق ويصفونه مثل ابتلاع شفرات الحلاقة وانسداد الأنف والحمى وآلام الجسم والسعال.

غالبًا ما يبدأ الفيروس بالصداع والسعال، ويعتقد الكثيرون أنهم مصابون بعدوى في الجيوب الأنفية، محذرة من هذه الأعراض.

-أعراض تشبه الانفلونزا

يقول خبير الأمراض المعدية الدكتور سيرهات جومروكو، إن متحور أوميكرون يعد حاليًا هو البديل الأكثر انتشارًا لكورونا، وقد انتشرت معدلات الإصابة بـ أوميكرون في جميع أنحاء العالم.

وقد ثبت أن هذا البديل له أعراض مشابهة تمامًا لمتغ

يرات كورونا السابقة مثل الصداع والحمى المصحوبة بقشعريرة ونزلات البرد والسعال الجاف وآلام الجسم، ومع ذلك، يبدو أن هذه الأعراض أكثر اعتدالًا بالنسبة للأفراد الذين تم تطعيمهم ويتوقع الشفاء بشكل عام في غضون 5-7 أيام.

وكانت هناك حالات قليلة جدًا لفقدان التذوق والشم تم الإبلاغ عنها مع عدوى أوميكرون، على عكس متغير دلتا .

وينصح مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بالبحث عن علامات التحذير الطارئة لكورونا إذا ظهر على شخص ما أيًا من هذه العلامات، فعليه طلب الرعاية الطبية الطارئة على الفور:

-صعوبة في التنفس

-ألم أو ضغط مستمر في الصدر

-ارتباك

-عدم القدرة على الاستيقاظ أو البقاء مستيقظًا

-جلد أو شفاه أو فراش أظافر شاحب أو رمادي أو أزرق اللون، حسب لون البشرة.