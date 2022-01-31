هذا ما يحدث عند التوقف عن استخدام معجون الأسنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نعلم أن فكرة عدم استخدام معجون الأسنان لتنظيف أسنانك تبدو جنونية، تريد نفسًا منعشًا، وأسنان صحية ولثة قوية، لكن الاتجاه المتمثل في التخلص من معجون الأسنان التقليدي الذي يتم شراؤه من المتاجر، لصالح خيارات أكثر طبيعية يستمر في التزايد.

ولسبب وجيه، حيث تتميز بعض بدائل معجون الأسنان ببعض الفوائد المثيرة للإعجاب، في حين أن بعض المكونات الموجودة في معجون الأسنان التقليدي مخيفة تمامًا، وفقا لموقع "thelist".

أولاً الفلورايد

وهو عنصر مثير للجدل في معجون الأسنان، في حين أنه من الصحيح أنه يمكن أن يساعد في تقوية المينا والأسنان بشكل عام عند استخدامه بمرور الوقت، فمن المحتمل أن يتسبب الفلورايد في مشاكل الغدة الدرقية، ومشاكل الخصوبة، والمشاكل العصبية، ومشاكل نمو الجنين عند استخدامه من قبل النساء الحوامل (وفقا لـMedical News Today)

التريكلوسان

عنصر آخر ضار في العديد من معاجين الأسنان، يتم استخدامه كعامل مضاد للبكتيريا، لكن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حظرت استخدام هذا المكون في الصابون المضاد للبكتيريا في عام 2016، مشيرة إلى عدم وجود دليل على أنه آمن، فلماذا لا يزال في معجون الأسنان؟ لأن الصابون المضاد للبكتيريا يعتبر من الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، مما يعني أنها تحتاج إلى موافقة إدارة الغذاء والدواء، لا ينطبق الأمر نفسه على معجون الأسنان، ولأن عدد الدراسات البشرية التي أجريت على البشر قليل جدًا، لم يثبت أن التريكلوسان غير آمن في هذا التطبيق، ومع ذلك، أشارت الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن التريكلوسان قد يكون ضارًا بالخصوبة وصحة الغدة الدرقية، وقد يزيد من الحساسية لمسببات الحساسية (وفقا لـWebMD).

تحتوي العديد من معاجين الأسنان أيضًا على عوامل رغوية مثل كبريتات لوريل الصوديوم، وهي عبارة عن صابون سائل في الأساس، ونكهات صناعية يختار البعض تجنبها.

ما يجب استخدامه بدلاً من معجون الأسنان ولماذا قد يكون صحيًا؟

وفقًا لـ Healthline ، هناك العديد من الفوائد لصنع معجون الأسنان الخاص بك في المنزل، بما في ذلك استخدام "اللون الأخضر" باستخدام عبوات بلاستيكية أقل، والقدرة على اختيار المكونات الخاصة بك، وخيارات تخصيص كل شيء من النكهة إلى مستوى الكشط، ومع ذلك، يحذر الموقع القراء من إجراء بحث شامل عن الوصفات التي قد تجدها عبر الإنترنت، حيث يقترح البعض استخدام مكونات يمكن أن تكون ضارة، على سبيل المثال، لا يجب أبدًا تضمين الخل أو بيروكسيد الهيدروجين أو عصير الليمون في معجون أسنانك المصنوع منزليًا لأنه يمكن أن يتسبب في تجريد المينا وإلحاق الضرر بأسنانك.

ومع ذلك، فإن العديد من المكونات المستخدمة بشكل شائع في معجون الأسنان محلي الصنع آمنة تمامًا ويمكن أن تكون صحية جدًا.

زيت جوز الهند، على سبيل المثال، غالبًا ما يستخدم كوسيلة لتنظيف الفم تسمى "سحب الزيت"، يمكن أن يقتل البكتيريا في فمك، وينعش النفس، ويمنع التسوس، بل ويقلل الالتهاب، وبالتالي يحسن صحة اللثة.

قد يكون تضمين المريمية في معجون الأسنان فكرة جيدة أيضًا لأنه وجد أنه يقلل من التهاب اللثة وحتى يعالج قرح الفم.

صودا الخبز هي مادة كاشطة فعالة وخفيفة يمكن أن تساعد في تبييض الأسنان، وعلى الرغم من عدم موافقة جمعية طب الأسنان الأمريكية على أي منتج آخر في هذه القائمة، فقد وافقت على صودا الخبز باعتبارها آمنة وصحية للعناية بالأسنان.