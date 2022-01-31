تامر حسني بـ "لوك" جديد.. ومتابعون: "شبه وائل كفوري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

شارك الفنان تامر حسني متابعيه عدة صور جديدة، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، خلال احيائه مساء أمس، حفلا غنائيا في السعودية، في ختام سباق فورمولا إي 2022.

وأطل مرتديا جاكيت باللون الأسود، مدون عليه بعض العبارات، ونسق أسفله تيشرت وبنطلون وقبعة بنفس اللون.

وأثار تامر الجدل عقب ظهوره بنيولوك جديد وأوضحت الصور تغيرا كبيرا في ملامحه، ما دفع الجمهور للتعليق على الأمر.

ومن بين تلك هذه التعليقات قالت سونيا "في شي متغير بتامر"، بينما سامية عبد الرازق "مالك قلبت على وائل كفوري كده".

وعلقت ملك خالد قائلة "بقيت شبه الأتراك أوي"، وقالت يسرا "شو هذا الجمال"، وعلقت أخرى " بقيت أجنبي ياتامر".