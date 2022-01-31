انتحار ملكة جمال أمريكا.. «من مراسلة ترفيهية إلى جثة هامدة تحت الثلوج» صور

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة انتحار أثارت حزن العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، بعدما أقدمت ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية على الانتحار بالقفز من ناطحة سحاب، في مدينة نيويورك، وذلك بعدما دونت آخر رسالة لها عبر أحد حساباتها على «السوشيال ميديا».

تفاصيل انتحار ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية

أقبلت الفتاة التي تدعى «تشيزلي كريست» والبالغة من العمر 30 عامًا، على القفز من الطابق التاسع والعشرين بناطحة سحاب مكونة من 60 طابقا في شارع ويست 42 وسط منهاتن، وذلك في حوالي الساعة 7:15 صباح أمس، حيث عُثر على جسمانها وهي ملقاة على الأرض ومغطاة بالثلوج، بحسب ما وصفته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وكانت آخر ما دونته ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2019، قبل انتحارها رسالة على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» كتبت خلالها: «أتمنى لكم هذا اليوم الراحة والسلام»، وقالت المصادر إنها قفزت من منطقة كانت مفتوحة للمبنى بأكمله بعد أن شوهدت لآخر مرة في شرفة الطابق الـ29.

جدير بالذكر أن الفتاة الثلاثينية كانت تعمل كمحامية ومراسلة لبرنامج ترفيهي، واعتادت على المناداة علنًا بالبحث عن إصلاح شؤون العدالة الاجتماعية.

ووفق ما كشفته التحريات فقد عُثر على رسالة في شقتها تفيد بأنها تريد أن تترك كل شيء لوالدتها، لكنه لم تكن هناك أي تفسيرات لانتحارها في المذكرات الخاصة بها التي تركتها.

معلومات عن عارضة الأزياء المنتحرة

- ولدت «كريست» في ولاية ميشيجان لأب أبيض البشرة بولندي أمريكي، وأم سمراء البشرة.

- تخرجت من جامعة ساوث كارولينا.

- واصلت الحصول على شهادتها في القانون من جامعة ويك فورست في وينستون سالم بولاية شمال كارولينا، حيث شاركت في عدد من الأنشطة، بما في ذلك الرابطة الوطنية لطلاب القانون أصحاب البشرة السمراء، وذلك وفقًا لصفحتها التعريفية على موقع LinkedIn.

- حصلت على لقب ملكة جمال ولاية كارولينا الشمالية، ومن ثم توجت كملكة جمال للولايات المتحدة وذلك في عام 2019.

- قامت بالعديد من الأعمال التطوعية لتقليل العقوبات على السجناء.

- في بيان لها وصفتها عائلتها بأنها واحدة ألهمت الآخرين في جميع أنحاء العالم بجمالها وقوتها.

- غالبًا ما كانت تشارك الفتاة الثلاثينية مشاعرها مع متابعيها على «انستجرام».

- في أكتوبر 2019 تحدث «كريست» عبر حسابها على «فيس بوك» في اليوم العالمي للصحة العقلية، وتحدثت عن كيفية تعاملها مع التوتر، وقالت «أفعل الكثير للتأكد من أنني أحافظ على صحتي العقلية».