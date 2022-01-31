خبيرة تغذية تحذر من تناول وجبة واحدة فقط في اليوم: «مش هتتخيلي اللي هيحصل» (صور)

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتقد الكثير من الناس أنه عند تناول واجبة واحدة في اليوم ستزيد فرصة تقليل الوزن بشكل أسرع، غير مدركين للأضرار الناتجة عن هذه العادة، حيث يجد البعض أن العكس هو ما يحدث.

ويستعرض «هن» الأضرار الناتجة عن تناول وجبة واحدة في اليوم وفق موقع Brightside.

الأضرار الناتجة عن تناول وجبة واحدة

قد تكتسب وزنا إضافيا

في حالات نقص تناول الطعام، يقوم الجسم بتشغيل وضع التجويع الخاص به، حيث يقوم بتخزين كل الطعام الذي تناوله ليحصل عليه في وقت فيما بعد عندما يكون الجسم في الحاجة إليه، ويبطئ عملية التمثيل الغذائي، بالإضافة إلى ذلك يزداد إنتاج «الكورتيزول» وهو هرمون التوتر ما يجعل جسمك يخزن الدهون.

اضطراب مستوى السكر في الدم

تؤدي فترات عدم تناول الطعام الطويلة عادة إلى عدم استقرار مستويات السكر في الدم، غالبا يحدث انخفاض شديد في نسبة السكر في الدم بسبب الصيام، وخاصة إذا كان الشخص مصابا بمرض السكري من النوع الثاني، وقد يعاني من توتر عضلي ينتج عنه الصداع فيما بعد.

نقص العناصر الغذائية

لا تتمكن وجبة واحدة في اليوم من إمدادك بكمية كافية من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، ونتيجة لذلك يصبح الشخص أكثر عرضة للإصابة بعواقب نقص الفيتامينات مثل تساقط الشعر، وظهور البقع البيضاء على الأظافر ويحدث ذلك عادة بسبب نقص الزنك والكالسيوم.

تتدهور الحياة الاجتماعية

وجبات الغداء في العمل والتجمعات العائلية وأعياد الميلاد كل هذه الأحداث الاجتماعية ستفوتك لأنك مقيد بوجبة واحدة، ونتيجة لذلك سيبدأ الجميع في إعطائك النصائح بشأن النظام الغذائي الصحيح، وبالتالي ستزداد سرعة الانفعال لديك بسبب الجوع.

يمكن أن تعاني من الصداع

يعتبر الصداع الناتج عن النظام الغذائي شائعا بين الذين يرغبون في خسارة الأوزان في أسرع وقت، وتحدث لأسباب عديدة كانخفاض مستويات السكر في الدم، ونقص المغنيسيوم.

تشعر دائما بالبرد

تناول وجبة واحدة فقط في اليوم يحول تدفق الدم في اتجاه تخزين الدهون، وبهذه الطريقة يخزن الجسم الطاقة، ويوفر لك القوة وخفة الحركة في حالة الطوارئ، وأيضا تناول كمية قليلة من السعرات الحرارية تجعل الجسم يشعر بالبرد والجوع باستمرار.

ستأكل بشكل غير صحي

تميل عادة إلى تناول الأطعمة غير الصحية الغنية بالكربوهيدرات والسكر، فبعد 24 ساعة من الجوع قد يكون وعاء من الخضار آخر ما يخطر ببالك، فتميل أكثر إلى تناول وجبة دسمة.

طبيب يحذر من تناول وجبة واحدة في اليوم

في هذا الصدد، توضح الدكتور آمال فتحي، استشاري أمراض الروماتيزم والمفاصل والتغذية العلاجية لـ«هن»، أن تناول واجبة واحدة في اليوم من المعتقدات الخاطئة تماما، وذلك لأنه يقلل من معدل التمثيل الغذائي، حيث يشعر الجسم بجوع وحرمان شديد وبالتالي يقوم بتخزين الوجبة التي تناولها، وهي أيضا من أكثر العادات التي تزيد من معدلات السمنة حيث يكون الجسم في حالة ضغط مستمر فيفرز «الكورتيزول» الذي يقلل من معدلات الحرق بالجسم.