5 فيتامينات مهمة للحفاظ على نضارة وشباب البشرة.. تعرفي عليها

القاهرة - سمر حسين - صحة

نعلم أهمية الفيتامينات للجسم فهي تعمل على الحفاظ على عمل جميع وظائفه الحيوية، وتعتبر البشرة أهم الأشياء التي تتأثر أيضا بنوعية الفيتامينات التي يحصل عليها الجسم، فعدم الحصول على أنواع معينة من الفيتامينات يؤدي إلى جفاف الجلد وظهور التجاعيد، والسبب الرئيسي هو نقص تلك الفيتامينات، لذا تقدم «هن» لك أهم الفيتامينات للحفاظ على جمالك وفق موقع boldsky.

فيتامينات مهمة لجمالك

فيتامين «أ» لعلاج حب الشباب

ويعرف باسم «الريتينول»، يعتبر أحد أفضل علاجات حب الشباب، وذلك لأنه يقلل من انسداد المسام، ومفيد أيضا لمن لديهم بشرة دهنية، ويساعد في تجديد خلايا الجلد لتصبح خالية من حب الشباب، وتعتبر منتجات الألبان والأسماك والفواكه والخضروات ذات الألوان الداكنة من المصادرة الغنية به.

فيتامين سي للتجاعيد

يتناول معظمنا فيتامين سي عادة عند المرض بالرغم أنه مفيد جدا للجلد بشكل عام، فالكريم الذي يحتوي على 3-10% فيتامين سي يساعد في التقليل من التجاعيد، بالإضافة إلى ذلك يساعد فيتامين «ج» أيضا في التقليل من أضرار أشعة الشمس، وبالتالي وضع مرطبا يحتوي على فيتامين سي قبل وضع واقي الشمس اليومي يساعد في الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة التي تسبب التجاعيد، وكلما زاد التركيز للفيتامينات، كلما كانت النتائج أفضل.

فيتامين «هـ» للبشرة الجافة

إذا كانت بشرتك جافة ومتقشرة فإن فيتامين «هـ» أفضل حل لها، فهو رائع لتقليل جفاف البشرة، حيث تحتوي العديد من كريمات الوقاية من الشمس ومنتجات التي تستخدم بعد التعرض للشمس عليه، ويمكنك أيضا شراء الفيتامين نفسه في شكل كبسولات.

فيتامين «د» للبشرة الجافة والأكزيما

«الكالسيتريول» هو الشكل الصناعي من فيتامين «د»، وهو مادة ينتجها جسم الإنسان، وفعالة في علاج الصدفية ويمكن أن يقلل من الالتهاب والتهيج الناتج عنها.

فيتامين «ك» للهالات السوداء

يوفر فيتامين «ك» الحل للذين يعانون من الهالات السوداء الناتجة عن عادات النوم السيئة أو العادات الغذائية الخاطئة، ويمكن على المدى الطويل أن يساعد الفيتامين في اختفاء هذه الهالات تماما، حيث وجدت الدراسات أنه لوحظ انخفاض في ظهور الهالات السوداء لدى الأشخاص الذين يستخدمون كريمات العين التي تحتوي على فيتامين «ك».