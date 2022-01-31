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الامارات | مصر.. انقاذ طفل كاد يسقط من نافذة الطابق الثالث بمبادرة بطولية تحبس الانفاس (فيديو)

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  تصدرت عملية انقاذ طفل وانقاذ حياته من سقوط محقق من إحدى الابنية، منصات التواصل الاجتماعي، وسط تشجيع واعجاب كبير من المتايعين.

وتمكن شابان مصريان من إنقاذ طفل صغير من السقوط من الطابق الثالث لبناية في حي عين شمس.

ووثق أحد الحاضرين لحظة إنقاذ الطفل، حيث ظهر طفل صغير يتشبث بشرفة شقة في الدور الثالث فيما صعد شاب من نافذة الطابق الثاني وأمسك الطفل من قدميه بكل قوة وسحبه إلى الأسفل. وسائل إعلام مصرية.

كما ظهر في الفيديو أيضا مجموعة من الشباب أسفل البناية ممسكين بغطاء سميك مترقبين سقوط الطفل لإنقاذه.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو متأثرين بالموقف البطولي للشابين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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