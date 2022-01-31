12 نصيحة تساعد الرجال على التفكير الصحيح عند الأزمات.. مارس هذا التدريب

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

عند الوقوع في المشكلات والأزمات المختلفة، قد يشعر الشخص بالضيق الشديد الذي يجعله «مكتوف الأيدي» في بعض الأحيان، ولا يدرك كيف يتصرف حينها، ما قد يؤثر بصورة كبيرة على الصحة العقلية خاصة عند الرجال، خاصة أنهم يعرفون بميلهم إلى التفكير بشكل أكبر عن النساء، في العديد من الأمور.

نصائح للرجال للتصرف الجيد عند الوقوع في مشكلة

ووفق ما قدم موقع mental health العالمي، المعني بالصحة وتنمية القدرات العقلية، هناك مجموعة من النصائح تساعد الرجال على التصرف الصحيح، عند الوقوع في أزمة ما، وهي:

1- التحدث مع أي شخص مقرب تثق فيه بشدة.

2- أجري محادثة مع نفسك على أي تطبيق تواصل اجتماعي كـ«واتساب» أو «ماسنجر»، وحاول خلالها إخراج مشاعرك كافة، ومن ثم امسح المحادثة.

3- تابع وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكنك الارتباط بها، والتي تساعدك في التخفيف من تفكيرك.

4- غير من روتينك اليومي واضف خطة جديدة له، كالخروج في نزهة قصيرة.

5- اصنع قائمة تشغيل تحفيزية لك تشجعك على أداء المهام المختلفة.

التطوع في الأعمال الخيرية

6- اقرأ اقتباسًا تحفيزيًا أو ملهمًا لك للحصول على منظور جديد إيجابي نحو مشكلتك.

7- افعل شيئًا جديدًا مثل التطوع في الأعمال الخيرية.

8- اقضي وقتك في ممارسة هواية تفضلها.

9- عبر عن أفكارك بالكتابة أو الرسم حتى ولو لم تكن بارعًا به.

10- خصص وقت للتأمل والجلوس في مكان هادئ.

11- يمكنك عمل تدريبات للتنفس بالشهيق والزفير لمدة 3 دقائق.

12- حاول أن تبعد عن مصدر اندلاع الأزمة أو المشكلة الخاصة بك، حتى تصبح بعيدًا عن الصورة، وتتمكن من تقييم الموضوع بشكل أوضح.