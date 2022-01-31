طريقة عمل «أم علي» الساخنة في الشتاء.. دفي نفسك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يحب الكثيرون تناول الحلويات الدسمة واللذيذة في أيام الشتاء الباردة؛ إذ تمنحهم الطاقة وتجعلهم يشعرون بالدفء المطلوب، وفي مقدمتها «أم علي»، الشهيرة بمداقها الطيب، والتي يمكن عملها بأكثر من طريقة في المنزل، ويقدم «هن» خلال التقرير التالي وصفات أم علي حسب الشيف سارة عبدالسلام، مقدمة برنامج «سنة أولى مطبخ».

مقادير أم علي

ميل فيه

لتر حليب

نصف لتر كريمة

نصف كوب بندق

كوب فول سوداني

ملعقة صغيرة سائل فانيليا

نصف ملعقة صغيرة ماء ورد

سكر

كوب زبيب

كوب جوز هند

طريقة تحضير أم علي

نضع الحليب أولا في حلة مع الفانيليا والسكر والكريمة وماء الورد، ثم نضعها في طبق التقديم الميل فاي وفوقه المكسرات والزبيب وجوز الهند.

نمزج الخليط السابق جيدا ونسكب الحليب ونضعه في الفرن، حتى يصبح لونه ذهبي، ثم تزين بالمكسرات وتقدم ساخنة.

طريقة أم علي الجاهزة

رقائق أم علي جاهزة

حليب سائل

سكر

علبة قشطة

ملعقتين من الزبدة

المكسرات

لوز

كاجو

فستق حلبي

صنوبر

طريقة تحضير أم علي

أولا: عليك تسخين الفرن إلى درجة حرارة لا تقل عن 180 درجة، ثم ضعي رقائق أم علي في صينية مناسبة وادخليها الفرن حتى يبصح لونها ذهبيا.

ثانيا: في صينية نضع المكسرات الفستق واللوز والكاجو والصنوبر، وندخلهم الفرن حتى يصبح لون المكسرات ذهبيا.

ثالثا: نضع الحليب والقشطة والسكر والزبدة على النار حتى يتجانسوا جيدا، ونترك الخليط على النار حتى الامتزاج.

رابعا: احضري وعاء بيركس أو من الفخار، وضعي المكسرات ثم طبقة من رقائق أم علي، وصبي فوقها الحليب، وضعي كمية المكسرات المتبقية، وادخليها الفرن لمدة ربع ساعة حتى يمتزج الخليط ببعضه.