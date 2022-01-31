وصفات شهية لتحضير اللازانيا داخل المنزل.. خضروات وبسطرمة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

اللازانيا لها عشاقها الذين يهوون تناولها بمختلف الطرق، إذ يسهل تحضيرها في خطوات سهلة وبسيطة داخل المنزل، والتي نستعرض أبرز وصفاتها، حسب ما قدمت الشيف غادة جميل، ببرنامجها «اتفضلوا معانا»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

لازانيا بالبطاطس والبسطرمة

- المقادير:

مكرونة لازانيا مسلوقة

بطاطس مسلوقة مهروسة

بسطرمة

مرقة خضار

فصوص ثوم

جوزة الطيب

للبشاميل:

زبدة

دقيق

لبن

جبن

- طريقة تحضير لازانيا بالبطاطس والبسطرمة

للبشاميل:

يشوح الدقيق في الزبدة على النار.

تضاف مكعبات المرقة واللبن ويقلب كل الخليط على النار.

للبطاطس:

تخلط البطاطس المسلوقة الساخنة مع اللبن والجبنة.

يمكن إضافة الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.

يمكن إضافة جوزة الطيب والثوم.

يفرد خليط البشاميل في قاع البايركس.

تفرد طبقة من المكرونة المسلوقة.

تفرد طبقة من خليط البطاطس.

تفرد على الوجه طبقة من البسطرمة والجبنة المبشورة.

تكرر الثلاث خطوات السابقة.

يخلط جزء من البشاميل مع الجبن وجوزة الطيب على النار.

يضاف على الوجه، ثم توضع في الفرن حتى يحمر الوجه.

يرش الوجه بالجبنة المبشورة وتضاف قطع البسطرمة على الوجه وتقدم.

يمكن أن تحشى اللازانيا على الحشو، ويضاف عليها البشاميل وتوضع في الفرن مثل الكانيلوني.

لازانيا الكابوريا والخضروات المشوية

- المقادير:

لحم كابوريا

مكرونة

كوسة

بسلة

جزر

لبن

كريمة لباني

جبنة بارميزان

بيضة

ملح – فلفل

زيت

- طريقة تحضير لازانيا الكابوريا والخضروات المشوية

اشوي الخضروات بعد تتبيلها بالملح والفلفل والزيت، غطسي شرائح اللازانيا في ماء ساخن حتى تصبح طرية، لفي الشرائح بعد حشوها بالخضروات المشوية ولحم الكابوريا ضعيها في صينية الفرن، واضيفي إليها البسلة والجزر، ثم اخلطي الكريمة مع الجبنة مع البيض واللبن، وصبيها على اللازانيا وادخليها فرن ساخن قدميها بمجرد خروجها من الفرن.

غطسي شرائح اللازانيا في ماء ساخن حتى تصبح طرية.

لفي الشرائح بعد حشوها بالخضروات المشوية ولحم الكابوريا ضعيها في صينية الفرن.

اضيفي إليها البسلة والجزر.

اخلطي الكريمة مع الجبنة مع البيض واللبن صبيها على اللازانيا وادخليها فرن ساخن.

قدميها بمجرد خروجها من الفرن.

لازانيا سى فوود

- المقادير:

مكرونة

سي فوود مشكل

بصل

ثوم

دقيق

زبدة

لبن أو كريمة

جبنة موتزاريلا

زعتر

زيت

مرقة

طماطم

كرفس

ملح

فلفل

- طريقة تحضير لازانيا سي فوود

افرمي البصل والثوم والكرفس والزعتر ويشوحوا في الطاسة.

ضيفي الطماطم المفرومة الى الخليط مع مكعب المرقة.

ضيفي السي فوود ويترك حتى يصبح نصف تسوية.

شوحي الزبدة مع دقيق ومرقة لعمل البشاميل.

ضيفي اللبن أو الكريمة مع ملح وفلفل، حتى الحصول على قوام مطلوب.

ضعى جزء من البشاميل في أسفل البايركس، ثم رصى شرائح اللازانيا والسي فوود طبقات.

رشي الجبنة من فوق، ويدخل الفرن حتى يكتمل النضج ثم يرفع ويقدم.