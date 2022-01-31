8 نصائح لتجنب أخطاء شائعة تؤثر على مظهرك.. «خلي لبسك شبهك»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

«كيف نلبس؟»، الأمر أكبر من مجرد اختيار الملابس وتنسيق الألوان، فهي تؤثر على شعورنا تجاه أنفسنا وكيف نعبر عن شخصيتنا بصدق، وهذا يفسر سبب شعورنا بعدم الارتياح أحيانا عندما نرتدي شيئا لا نرتديه في العادة أو لا يناسبنا، لذا تقدم «هن» بعض الأخطاء الشائعة التي تؤثر على مظهرك ونصائح لتجنبها وفق موقع Brightside.

انتبهي لطول بنطالك

البنطلونات الواسعة رائجة في الوقت الحالي، ولكن إذا قررت ارتداء الجينز الضيق الكلاسيكي، لابد أن تنتبهي إلى طوله، فعند ارتداء الكعب العالي فتأكدي من أنه لا يلمس الأرض.

كريم الأساس

تجنبي عدم مطابقة كريم الأساس الخاص بك مع رقبتك، وعند وضعك كريم الأساس يجب أن تتأكدي دائما من وضعه في أماكن متعددة مثل على طول الفك، ووسط وجهك، ورقبتك، وصدرك.

ارتداء المطبوعات الكبيرة

تجعلك المطبوعات كبيرة الحجم والجريئة تظهرين بمظهر أكبر سنا، لذا من الأفضل ارتداء قطعة واحدة مطبوعة واجعلي الملابس الأخرى كلاسيكية ومحايدة.

ارتداء ملابس لا تشبهك

يمكن أن يبدو زي معين رائعا على شخص ما، ولكن بالنسبة لك قد يجعلك نفس الزي تشعري بعدم الراحة، قد يكون اللعب بالألوان والأنماط في بعض الأحيان مع الحفاظ على أسلوبك طريقة جيدة لإضفاء الإثارة على مظهرك عندما تشعر برغبة في تجربة شيء جديد ومختلف.

ارتداء الملابس التي لا تناسب شكل جسدك

من أهم عناصر الإطلالة الناجحة هو مراعاة شكل جسمك، فهو الذي سيحدد الملابس التي تناسبك وأيها لا تناسبك، فيجب أن تبرز الملابس المناسبة شكلك وتبرز أفضل ميزاتك.

ارتداء الملابس حسب عمرك

ما يبدو جيدا عليك اليوم يتغير بمرور الوقت، وهذا لا يعني أنه لا يمكنك الظهور بمظهر رائع مع تقدمك في العمر، ولكن إذا لم تكوني متأكدة مما هو مناسب لك، من الأفضل الالتزام بالملابس الكلاسيكية، لأنها تبدو الأفضل دائما حتى مع مرور الوقت.

ارتداء الألوان الخاطئة

يعتبر ارتداء الألوان الخاطئة خطأ شائع في الموضة، فقد تبدو بعض الألوان التي يرتديها الآخرون رائعة عليهم، ولكنها لا تبدو كذلك عليك، لذا من الأفضل اختيار الألوان التي تناسب بشرتك والالتزام بها.

ارتداء حمالة الصدر بالحجم الخطأ

تأكدي من أن صدريتك تناسبك بشكل صحيح قبل شرائها، لأنها تؤثر بشكل ملحوظ على مظهرك العام، واذا كنت لا تستطيعين اختيار المقاس المناسب من الأفضل طلب مساعدة من المتخصصة للتأكد من أن كل شيء يناسبك.