عشان ميتضحكش عليكي «أون لاين».. 6 علامات تدل على أن الملابس لا تناسبك

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

التسوق عبر الإنترنت مريح جدا، فهو يوفر الكثير من الوقت والمجهود المبذول مقارنة بالتسوق العادي، ويجعلك قادرة على المقارنة بين أكثر من علامة تجارية في آن واحد، وبالرغم من فوائده الكثيرة هذه إلا أن الكثير من الفتيات لا تستطعن القيام بعمليات شراء ناجحة، لذا تستعرض لك «هن» بعض النصائح لتتجنبي الحيل التي يقوم بها البائعون والعارضات لخداعك وفق موقع Brightside.

حيل يستخدمها البائعون عبر الإنترنت لخداعك

1- تقديم قطعة الملابس عبر الإنترنت دون عارضة:

يمكن أن تصيبك الملابس المعروضة عبر الإنترنت دون عارضة بخيبة أمل كبيرة عند تجربتها في الواقع، فأنت لا تعرفي كيف تتناسب مع شكل جسمك، فعلى سبيل المثال بعض الأربطة أو الأشرطة على البلوزات في الصور يمكن أن تعطي حجما أكبر للبطن في الواقع، بينما تبدو الكشكشة الرائعة كديكور قديم في الواقع، وفي بعض الأحيان لا تكون الأكمام بطول غير المتوقع.

2- العارضات تقف في وضع غير طبيعي:

يعتقد أن العارضات اللواتي تقدمن ملابس في أوضاع غير مفهومة تخفين شيئا ما، وبالرغم من ذلك فإن الملابس المعروضة في هذه الأوضاع في كثير من الأحيان تجعلنا لدينا رغبة قوية لشرائها.

3- الموديل لها جسم مختلف عنك:

ليس من المتوقع أن يكون الزي الذي تم صنعه خصيصا للفتيات طوال القامة مناسبا للفتيات القصيرات الممتلئات، ومن أجل تجنب خيبة الأمل هذه عند محاولة شراء شيء من متجر عبر الإنترنت، لا تنتبهي إلى الارتفاع فقط ولكن أيضا إلى نوع ولون بشرة العارضة.

تغطية العيوب

4- العارضة تغطي تفاصيل الزي بيدها:

يمكن أن تخبرك الصورة كثيرا عن جودة الملابس المعروضة، فيمكن أن تخفي عارضة الأزياء بيدها مشاكل في التصميم عند خط العنق أو الخصر أو خطأ في القماش أو مشاكل في الخياطة.

5- اقتصاص صورة الزي أكثر من اللازم:

تثير الصورة التي تم اقتصاصها فضول المشتري، وتساعد البائع في إخفاء عيوب التصميم، فيمكن أن تكون البدلة المصورة فوق الخصر أو الوركين في الصورة ذات سراويل القصيرة جدا أو هناك قصة قديمة الطراز قد لا تعجبك.

6- تعرض القطعة التي تعجبك مع مجموعة أخرى:

في بعض الأحيان يلجأ مصممو الأزياء لأساليب محيرة بعض الشي، حيث يعرضون القطعة التي تعجبك مع تصميم ممل أو غير ذي الصلة، في هذه الحالة لا يحدث الإعجاب بقطعة الملابس التي تنوين شرائها ولكن الصورة ككل، سيكون من الصعب الحصول على هذا المظهر إلا من خلال شراء مجموعة الملابس الموجودة في الصورة.