أكثر أبراج البنات أنانية.. «شايفة نفسها ملكة ولو مديتلها إيدك تاكل دراعك»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الأنانية من الصفات الموجودة لدى البعض، والتي يعاني منها المحيطون بهم طوال الوقت، وربما يصل الأمر للابتعاد عنهم بسبب أسلوبهم وطريقتهم، وتستعرض عبير فؤاد خبيرة الأبراج عبر «هن»، أكثر أبراج البنات الأنانية، حسب المواليد والأسباب وراء ذلك، موضحة أن هناك من تكون تلك الصفة خارج عن إرادتها فيما يلي بالتفاصيل:

برج الحمل

شرحت عبير فؤاد أن صاحبة برج الحمل من أكثر الأبراج التي تتصف بالأنانية، لأنها تعتمد دائما على نفسها، وكل ما تفعله يجعلها تشعر بالانبهار: «دايما أصحاب برج الحمل بيروا نفسهم أنهم الأفضل ولديها موهبة وتستحق كل شيء ولا تشعر إلا بنفسها»، بحسب وصف خبيرة الأبراج.

برج الأسد

صاحبة برج الأسد ترى دائما نفسها أنها «الملكة»، ولديها شعور بالفخر وأنها ولدت عظيمة: «بتشوف أن من حقها نصيب الأسد وأصحاب برج الأسد لو مدتيلهم إيدك تلاقيه هياكل دراعك، عشان شايفين نفسهم أسد وده بيعبر عنهم جدا»، بحسب قول عبير فؤاد.

برج القوس

امرأة برج القوس تتميز بأنها شخصية طموحة ومحبة للتوسع: «أصحاب برج القوس، دايما بيبقوا عايزين امتيازات كتيرة عشان كدة بتلاقيهم أنانيين، رغم إنهم بيحبوا يعملوا الخير ويساعدوا الناس لكن طموحهم بيخليهم يعملوا كدة».

استشاري الطب النفسي: الشخص الأناني لا يشعر بأنه عيب

وعلى جانب آخر، شرحت الدكتورة هالة حماد استشاري الطب النفسي لـ «هن»، أن الشخص الأناني لا يشعر بأن هذا عيب لديه ولكن المحيطين به هم من يشعرون بذلك وخاصة من يتعاملون معه بشكل يومي أو شريك الحياة.

وأشارت استشاري الطب النفسي إلى أن الإنسان الأناني هو شخص ذاتي التفكير، ويفكر فقط بنفسه ولا يشعر بما يحتاجه المحيطين به: «وبيفضل أنه ينفذ رغباته قبل أن يحقق طلبات الشخص اللي قدامه وبيحاول بكل الطرق أنه يكرس الناس اللي حوليه أنهم يلبوا رغباته، وبيدي لنفسه مبررات عشان يقدر يتعايش مع أنانيته».

وأوضحت أن السبب وراء الأنانية يعود لتربية الوالدين منذ الصغر، حيث إن هناك بعض الأهالي الذين لا يرفضون أي طلب للأطفال ما يجعلهم بشكل تلقائي يعتادون على الحصول فقط دون إعطاء.